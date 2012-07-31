قزوین از استانهای پیشرو در آزادی زندانیان مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان دوشنبه شب با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، حجت الاسلام صادقی دادستان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان و جمعی از خیرین و مدیران دستگاهای اجرایی در تالار صدف قزوین برگزار شد.



احمد عجم در این مراسم گفت: خوشبختانه مشارکت خیرین و انسانهای نیکوکار استان قزوین بسیار خوب و قابل قبول است و کارهای ارزشمندی در حل مشکلات نیازمندان صورت گرفته است.



وی افزود: این استان در آزادی زندانیانی که به دلیل بدهی مالی در زندان هستند جزو استانهای پیشرو کشور است.



عجم تصریح کرد: مردم استان با نیت خداپسندانه هر ساله برای آزادی زندانیانی که به خاطر دیه وسایر مسائل مالی در بند هستند تلاش می کنند.



این مسئول با بیان اینکه کارهای خیراندیشانه مورد قبول طبع همه انسانهاست تصریح کرد: انسانها به سمت نیک اندیشی و انجام کارهای خیر حرکت می کنند و همواره در کمک به ستاد دیه و آزادی زندانیان مالی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.



عجم یادآورشد: در سطوح کوچک بدهی های مالی زندانیان مردم اجازه نمی دهند فردی در زندان بماند و بسرعت برای رفع تنگناهای وی اقدام می کنند.



وی میزان استقبال مردم را از جشن گلریزان مثال زدنی دانست و گفت: امسال شاهدیم افراد بیشتری نسبت به سال گذشته در این کار خیر و خداپسندانه شرکت کرده اند که جای خوشحالی دارد.



در این مراسم کمک های خیرین برای آزادی 90 زندانی جمع آوری شد.