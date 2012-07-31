روزهای خوش پرسپولیس در راه است/ قول و قرارمان با ژوزه این بود که صبور باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در پیامی که ساعتی پس از پایان بازی پرسپولیس و گهر دورود در اختیار روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس قرار گرفت، موضوعات زیر را مطرح کرد:

1- حضور گسترده هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی نشان دهنده آن بود که هواداران با درک شرایط موجود احساس کردند می‌بایست حمایت همه جانبه‌ای از تیم محبوب خود داشته باشند. براساس گزارشات دریافتی حمایت پرشور آنها تا دقیقه 90 بیانگر این نکته مهم است که پرسپولیس نه تنها محبوب‌ترین تیم آسیاست، بلکه از هوادارانی برخوردار است که با دیدگاهی حرفه‌ای به استادیوم می‌آیند.

آنها با توجه به این موضوع مهم که پرسپولیس به واسطه تغییرات عمده در ترکیب بازیکنان و همچنین جذب مربی جدید و خارجی نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسد، ثابت کردند که نگاهی حرفه‌ای و هوشیارانه به همه مسائل دارند. بنده وظیفه خود می‌دانم صمیمانه از هواداران تشکر و قدردانی کنم و ایمان دارم که هواداران عزیز برای سربلندی پرسپولیس در بازی‌های آتی نیز به حمایت‌های همه جانبه خود از کادر فنی و بازیکنان تا دقیقه 90 ادامه خواهند داد.

اینکه بیش از 70 هزار هوادار پرسپولیس به استادیوم می‌آیند و با وجود توقف تیم بدون کوچکترین اعتراضی استادیوم را ترک می کنند در برگیرنده این پیام مهم است که هوادار عزم خود را جزم کرده تا برای سربلندی پرسپولیس از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکند. بنده دست تک تک هواداران را می‌بوسم و به آنها می‌گویم نگران نباشید و کمی صبر کنید، روزهای خوش پرسپولیس در راه است.

2- کسب تساوی مقابل تیم پرطرفدار و پرمهره پرسپولیس آن هم مقابل بیش از 70 هزار تماشاگر برای تیم گهر دورود که از کمبود امکانات مالی و سخت افزاری رنج می‌برد حکم یک برد را داشت. این موفقیت را به مردم خوب شهر دورود و استان لرستان، کادر فنی جوان و بازیکنان تیم گهر تبریک می‌گویم و امیدوارم مردم عزیز لرستان در فصل جاری موفقیت‌های تیم‌شان را جشن بگیرند.

3- پرسپولیس در نیمه اول پیروزمندانه راهی رختکن شد و 30 دقیقه ابتدایی نیمه دوم نیز بازی روان و تماشاگرپسندی را به نمایش گذاشت اما موقعیت‌ها در سایه بدشانسی و کم دقتی‌ها هدر رفت. این موضوع نشان می‌دهد که کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس رفته رفته مسیر موفقیت را پیدا کرده و می‌توانند از این روزهای سخت پلی بسازند برای رسیدن به روزهای بهتر که سرشار از موفقیت و کامیابی است.

به خاطر دارم که آقای مانوئل چندی پیش در محفلی خصوصی به بنده یادآور شد که احتمال دارد در آغاز فصل سختی‌هایی را تحمل کنیم اما با گذشت زمان روزهای خوب از راه خواهد رسید و پرسپولیس همان پرسپولیسی خواهد شد که تمامی هواداران انتظار آن را دارند. آن روز قول و قرار ما و مانوئل این بود که صبور باشیم و به بازیکنان زمان بدهیم تا رفته رفته به هماهنگی آرمانی رسیده و پس از آن درباره عملکرد و توانایی‌شان قضاوت کنیم. با نمایشی که در نیمه اول و به ویژه 30 دقیقه ابتدایی نیمه دوم شاهد آن بودیم حالا به این باور رسیده‌ایم که می‌توان به آینده این پرسپولیس امیدوار بود.

بنده حمایت صددرصد خود از کادر فنی و بازیکنان را اعلام داشته و از تلاش آنها تشکر می‌کنم. برهمین اساس تاکید می‌کنم که کادر فنی و بازیکنان ضمن تلاش بیشتر برای برآورده کردن خواسته‌های به حق هواداران میلیونی پرسپولیس ایمان داشته باشند که مدیریت باشگاه با درک شرایط از آنها حمایت خواهد کرد و بستر مناسبی برای رسیدن به موفقیت را برای تیم فراهم می‌کند.

از هواداران صبور و عزیز پرسپولیس نیز درخواست می‌کنم به حمایت خود از تیم ادامه دهند و در بازی‌های آتی نیز تا دقیقه 90 حامی و پشتیبان کادر فنی و بازیکنان باشند تا رفته رفته شاهد روزهای آفتابی پرسپولیس باشیم. چه بسا که روز آفتابی پرسپولیس همین نزدیکی‌ها باشد. پس صبور باشید و حمایت کنید تا رسیدن به قله قهرمانی.

4- انتقال مکان برگزاری دیدار دو تیم گهر دورود زاگرس و پرسپولیس از ورزشگاه تختی به ورزشگاه آزادی تدبیری بود که مدیران محترم سازمان لیگ حرفه‌ای، شورای تامین و یگان ویژه به خرج دادند. حضور بیش از 70 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی نشان داد که مسئولان بی دلیل مکان این بازی را تغییر ندادند. این تدبیر باعث شد تا از بروز اتفاقاتی تلخ و نگران کننده در ورزشگاه تختی جلوگیری شود که جا دارد به همین دلیل مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولان ذیربط اعلام کنم.

تیم فوتبال پرسپولیس دوشنبه شب در سومین بازی خود در لیگ برتر برابر تیم گهر دورود با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.