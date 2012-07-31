سالانه 5 میلیارد تومان داروی رایگان در اختیار لرستانیها قرار می گیرد

سید مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه کشور در ایران دو برابر کشورهای توسعه یافته مصرف دارو وجود دارد.

وی بیان داشت: این در حالیست که میزان مصرف دارو در کشورهای توسعه یافته زیر دو قلم دارو است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به نوبت دهی تلفنی در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان تصریح کرد: به طور حتم با اجرای این طرح میزان مراجعه افراد به بیمارستانها ریزش و کاهش پیدا می کند.

صادقی با تاکید بر اینکه با نوبت دهی تلفنی بیماران واقعی از خدمات بیمارستانهای تامین اجتماعی استفاده می کنند بیان داشت: همچنین با اجرای این طرح بخش عظیمی از هزینه ها نیز کاهش می یابد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 3 بیمارستان، 2 پلی کلینیک و 5 درمانگاه تامین اجتماعی در سطح استان لرستان فعالیت می کنند.