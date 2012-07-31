مشارکت در کنفرانس ایرانشناسی در ترکیه امتیاز پژوهشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم اعلام کرد: در پی افشای ماهیت صهیونیستی کنفرانس دوسالانه ایرانشناسی که در روزهای آینده در ترکیه برگزار می شود، اعضای هیات علمی دعوت شده به این کنفرانس ضمن اعلام انزجار از سوء استفاده صهیونیستها در برگزاری این کنفرانس علمی، با اعلام انصراف از حضور در کنفرانس صهیونیستی خودداری کردند.



استادان دعوت شده دانشگاههای ایران از جمله تربیت مدرس، الزهرا، اصفهان، تهران، آزاد اسلامی، پیام نور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، موسسه حکمت و فلسفه ایران و سایر دانشگاهها با ارسال نامه و اطلاعیه هایی از شرکت در این کنفرانس خودداری کردند.

این اقدام شایسته اعضای هیات علمی دانشگاهها با اعلام اخیر مراجع ذیصلاح مبنی بر به مصلحت نبودن حضور دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان در چنین همایشی کاملا ًمطابقت و هماهنگی داشته و مناسب است افرادی که در جریان قرار نگرفته اند نیز از حضور در این کنفرانس خودداری کنند.