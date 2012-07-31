حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان و قطر و ترکیه از تروریستهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه؛ وزارت امور خارجه سوریه، برخی کشورهای عربی و غیر عربی را به حمایت از گروههای تروریستی مسلح در سوریه متهم کرد.



وزارت امور خارجه سوریه در دو نامه هماهنگ، ولی جداگانه برای رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد این گروههای تروریستی مسلح که عربستان، قطر و ترکیه علنا با سلاح و پول از آنها حمایت می کنند، جنایاتی را در حق شهروندان بیگناه در دمشق و حلب مرتکب شده اند.



در این نامه ها آمده است : ترکیه ورود مزدوران به شهر حلب که در نزدیکی مرزهایش قرار دارد، تسهیل کرده است و این افراد مناطق پرجمعیت و شلوغ حلب را اشغال کرده و از مردم به عنوان سپرانسانی استفاده می کنند و برخی از آنها را کشته و برخی دیگر را به قتل رسانده و برخی را نیز مجبور به ترک خانه هایشان کرده اند.



وزارت امور خارجه سوریه همچنین آورده است کسانی که مدعی علاقه مندی به سوریه هستند، حتی یک بار هم از گروههای مسلح تروریستی نخواستند عملیات مسلحانه خود را متوقف کرده و به روند سیاسی که سازمان ملل متحد درخواست کرده و دولت سوریه پذیرفته، بپیوندند تا ریختن خون سوریها متوقف شود.



وزارت امور خارجه سوریه بار دیگر بر پایبندی خود به طرح کوفی عنان تاکید کرده و از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواسته است گروههای مسلح و حامیان آنها را برای توقف عملیات تروریستی تحت فشار قرار دهند.