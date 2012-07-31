کلنگ احداث ساختمان راهور شهرستان بافق به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان بافق پیش از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی این ساختمان با حضور امام جمعه، فرماندار بافق و جمعی از مسئولان محلی شهرستان با تاکید بر ضرورت رعایت اصول راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی علاوه بر تضمین امنیت سرنشینان شرایط آسایش و آرامش را برای عابران سطح شهر نیز فراهم می آورد.

سرهنگ علی صالحی همراهی مردم با ماموران پلیس و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شرایط رانندگی آسان برای کلیه رانندگان را فراهم می آورد.

وی با اشاره به مشخصات فنی ساختمان راهور بافق افزود: ساختمان پلیس راهور شهرستان بافق با مساحت هزار و 500 متر و زیربنای 600 مترمربع در دو طبقه شامل ساختمان وظیفه عمومی و اداری احداث می شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بافق تصریح کرد: اعتبار اولیه احداث این ساختمان افزون بر 120 میلیون تومان است که این مبلغ از محل اعتبارات ملی و ناجا تامین شده و کاملا نیز جذب شده است.

فرماندار بافق نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات نیروی انتظامی در شهرستان بافق گفت: نیروی انتظامی مظهر اقتدار و نظم در جامعه است و برای پیشرفت و توسعه در شهرستان نظم و امنیت همواره ضروری است.

حسین ندافیان، رشد امنیت را ازمقوله های بسیار مهم جامعه عنوان کرد و افزود: وجود نظم در جامعه و احساس آن در زندگی روزمره مردم اثرگذارو نقش کلیدی دارد.

وی عنوان کرد: پلیس حافظ نظم و امنیت اجتماعی است و البته تولید امنیت با مشارکت مردم و حضور فعال آنها در صحنه های اجتماعی محقق می شود.

فرماندار بافق با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی مبتنی بر خرد جمعی، تلاش مجاهدانه و از سر دلسوزی برای پیشرفت و حرکت رو به جلوی کشور، تحقق برنامه ها و اجرای صحیح آن را منوط به تأمین امنیت و احساس آرامش درونی جامعه دانست.

ندافیان کاهش جرائم رانندگی و تصادفات را در شهرستان مدیون زحمات و خدمات شبانه روزی پرسنل راهنمایی و رانندگی این شهرستان عنوان کرد.