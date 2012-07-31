شرکت غله مازاد گندم را با قیمت تضمینی از کشاورزان اصفهانی خریداری می کند

محراب اسکندی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با تولید گندم بیان داشت: با توجه به آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، تولید گندم در این استان در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده و امسال برداشت کندم بیش از 380 هزار تن است که بخش خصوصی آن ها را خریداری می کند.

وی در ادامه افزود: گندم در سال جاری توسط بخش خصوصی خریداری می شود و اگر مازاد گندم وجود داشته باشد و یا گندم ها توسط بخش خصوصی خریداری نشود، با خرید تضمینی شرکت غله اقدام به خرید گندم ها می کند.

رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 اصفهان تصریح کرد: با توجه به اصل حضور بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی و سیاست های کلی، خرید گندم توسط بخش خصوصی انجام می شود و اگر گندم به بخش خصوصی فروخته نشود، به صورت تضمینی شرکت غله با میانگین قیمت 420 تومان، گندم را از کشاورزان خریداری می کند.

وی گفت: به صورت توافقی گندم توسط بخش خصوصی خریداری و با توجه به پاکی گندم و کیفیت آن با قیمت بالاتر نیز توافق می شود.