ارسال لایحه افزایش مرخصی زایمان به دولت/ اعلام مدت زمان مرخصی چندقلو زایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در پیامی به همایش هفته جهانی "تغذیه با شیر مادر" که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با توجه به اهمیت شیر مادر در سلامت و بقای شیرخواران و نقش آن در سلامت دوران نوزادی، کودکی و حتی دوران میانسالی و سالمندی، گفت: سال‌های متمادی است که این موضوع مرکز توجه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته است.

وی در ادامه پیام خود آورده است: تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماه فواید بی‌نظیر شیر مادر را به شیرخوار و مادر اعطا می‌کند و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سال اول، سلامت جسمی و روانی شیرخوار و مادر را به ارمغان می‌آورد. شیر مادر با داشتن همه مواد مورد نیاز شیرخوار با نسبت‌های صحیح همراه با مواد ایمنی‌بخش به عنوان غذایی بی‌نظیر برای تغذیه شیرخواران شناخته شده است.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از پیام خود آورده است: در این سالها، توصیه‌های متعددی از قبیل شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد، تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی و تداوم این تغذیه تا دوسالگی، همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از پیام وزیر بهداشت آمده است: طبق گزارش 2011 یونیسف در مورد وضعیت کودکان جهان، 136.7 میلیون کودک در سراسر جهان متولد می‌شوند و تنها 32.6 درصد آنها در 6 ماه اول به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می‌شوند. شاخص تغذیه انحصاری با شیر مادر (37 درصد) و تداوم تغذیه با شیر مادر تا یک سال (75 درصد) بوده است. همچنین در اجرای بسیاری از اقدامات از جمله تغذیه شیرخواران در شرایط بحران، حمایت از مادران و همچنین در زمینه حمایت از مادران مبتلا به ایدز، تاخیر داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که زنان به حمایت‌های لازم دسترسی نداشته‌اند.

وی در ادامه پیام خود آورده است: اکنون 10 سال پس از استراتژی جهانی تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال و 20 سال پس از اولین بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر، وقت آن رسیده که موفقیت‌ها را جشن بگیریم. در ضمن باید نگاهی به گذشته و مرور فعالیت‌ها داشته باشیم و سپس برنامه‌ریزی کنیم که چه فعالیت‌های بیشتری می‌توانیم برای حمایت از زنان انجام دهیم تا قادر به تغذیه مطلوب و مراقبت از شیرخواران و کودکان خردسال باشند.

وزیر بهداشت در ادامه پیام خود با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در زمینه ترویج تغذیه با شیر مادر در کشور، آورده است: تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر در سال 1374 از سوی مجلس صورت گرفت. بر اساس این قانون و اصلاحیه‌های پس از آن به مادران پس از زایمان 6 ماه مرخصی اعطا می‌شود و مادران شاغل پس از شروع به کار، روزانه از یک ساعت مرخصی ساعتی برای تغذیه شیرخوارشان بهره‌مند می‌شوند.

دستجردی در ادامه با اشاره به فعالیت کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر، ادامه داد: این کمیته وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد و مصوبات آن پس از تصویب، لازم‌الاجرا است. همچنین بر اساس قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود. همچنین وزارت بهداشت مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز جانشین‌های شیر مادر (شیر خشک و غذاهای کمکی شیرخوار) را تهیه و اعلام می‌کند.

وی در ادامه پیام خود با اشاره به بازنگری و تکمیل قانون ترویج تغذیه با شیر مادر از سال گذشته با مشارکت بخشها و سازمان‌های مرتبط، ادامه داد: خوشبختانه لایحه مربوطه تنظیم و جهت بررسی به هیئت دولت تقدیم شده است. در این لایحه افزایش مرخصی زایمان برای مادران به مدت 9 ماه برای زایمانهای یک قلو و 12 ماه برای زایمانهای دوقلو و بیشتر، شیردهی و پرورش کودک و مرخصی برای پدران به مدت 10 روز کاری پیشنهاد شده است.

وزیر بهداشت در ادامه پیام خود آورده است: از سایر اقدامات انجام شده می‌توان به راه‌اندازی بیمارستان‌های دوستدار کودک، آموزش گروه‌های پزشکی و پیرا پزشکی در سطوح مختلف دانشگاه‌ها، نهایی‌سازی دستورالعمل واحدهای مشاوره شیردهی و تهیه پیش‌نویس برنامه آموزشی مشاوره شیردهی اشاره کرد.

به گفته وزیر بهداشت بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در کشور در سال 1389، شاخص تغذیه انحصاری با شیر مادر، 53.1 درصد و تداوم شیردهی تا یک سال، 84.1 درصد بوده است. این شاخص‌ها بر اساس بررسی DHS سال 79، تغذیه انحصاری با شیر مادر در مناطق شهری، 41.7 درصد، در مناطق روستایی 48.3 درصد و تداوم شیردهی تا یک سال، 93 درصد بوده است. بر اساس بررسی IMES سال 84 تغذیه انحصاری با شیر مادر، 23.1 درصد و تداوم شیردهی تا یک سال، 90 درصد بوده است.

دستجردی در ادامه آورده است: علی‌رغم ارتقای شاخص تغذیه انحصاری، شاخص تداوم تا یک سال و دو سال، با افت نسبی همراه بوده است که نیازمند توجه بیش از پیش و بسیج همگانی و مشارکت بخشهای ذی‌ربط است.

وی در پایان پیام خود در مراسم بزرگداشت هفته جهانی "تغذیه با شیر مادر" آورده است: با توجه به نقش تغذیه با شیر مادر در ارتقای سلامت مادر و کودک، خانواده و جامعه، این برنامه همچنان از اولویت‌های بهداشتی کشور است و انتظار می‌رود مورد توجه شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده شیر مصنوعی، مسوولان بهداشتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد و با برنامه‌ریزی دقیق در مورد حمایت بیشتر از مادران و جلب حمایت جامعه از مادران و تقویت برنامه‌هایی که تاکنون به اجرا درآمده‌اند، از جمله بیمارستان‌های دوستدار کودک - دوستدار مادر، ترویج زایمان طبیعی، اجرای قانون شیر مادر و پیشگیری از تبلیغات تغذیه مصنوعی و مشاوره موثر با مادران، به حل مشکلات احتمالی شیردهی مادران بپردازند.