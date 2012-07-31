جشن رمضان ویژه مددجویان کمیته امداد امام در خراسان رضوی برگزار می شود

مهدی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ماه رمضان، جشن رمضان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف آشنایی مردم مومن و خداجو با فعالیت های این کمیته و وضع محرومان و مشارکت آنان در کمک به فقرا و نیازمندان برگزار می شود.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان برنامه های متنوعی برای مددجویان و همچنین مردم خیر و نوعدوست استان پیش بینی کرده ایم که از جمله آن می توان به بازارچه نیکوکاری با حضور 4 استان اشاره کرد.

وی اطعام محرومان را از مهمترین برنامه های کمیته امداد در جشن رمضان دانست و تصریح کرد: امسال در 10 شهرستان، جشن رمضان و پایگاه های جمع آوری اطعام برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه از پانزدهم ماه مبارک و در قالب طرح مسجد محوری، مددجویان در سراسر استان اطعام می شوند، تصریح کرد: محصولات و دستاوردهای مددجویان در این ایام در معرض نمایش و فروش قرار می گیرد.

وی توضیح داد: رسیدگی به حال محرومان، آشنایی با فعالیت های خودکفایی و اشتغال مددجویان، ارائه خدمات مددکاری و اشتغال، کمک به امر ازدواج مددجویان، اجرای طرح اکرام و حامی یابی برای ایتام، کمک به امور فرهنگی آنان و اطعام و افطاریه محرومان از جمله مواردی است که در جشن رمضان و بازارچه نیکوکاری در انظار قرار می گیرد.