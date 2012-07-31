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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

عبادی در گفتگو با مهر:

جشن رمضان ویژه مددجویان کمیته امداد امام در خراسان رضوی برگزار می شود

جشن رمضان ویژه مددجویان کمیته امداد امام در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی از برگزاری جشن رمضان ویژه مددجویان کمیته امداد امام در این استان خبر داد.

مهدی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ماه رمضان، جشن رمضان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف آشنایی مردم مومن و خداجو با فعالیت های این کمیته و وضع محرومان و مشارکت آنان در کمک به فقرا و نیازمندان برگزار می شود.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان برنامه های متنوعی برای مددجویان و همچنین مردم خیر و نوعدوست استان پیش بینی کرده ایم که از جمله آن می توان به بازارچه نیکوکاری با حضور 4 استان اشاره کرد.

وی اطعام محرومان را از مهمترین برنامه های کمیته امداد در جشن رمضان دانست و تصریح کرد: امسال در 10 شهرستان، جشن رمضان و پایگاه های جمع آوری اطعام برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه از پانزدهم ماه مبارک و در قالب طرح مسجد محوری، مددجویان در سراسر استان اطعام می شوند، تصریح کرد: محصولات و دستاوردهای مددجویان در این ایام در معرض نمایش و فروش قرار می گیرد.

وی توضیح داد: رسیدگی به حال محرومان، آشنایی با فعالیت های خودکفایی و اشتغال مددجویان، ارائه خدمات مددکاری و اشتغال، کمک به امر ازدواج مددجویان، اجرای طرح اکرام و حامی یابی برای ایتام، کمک به امور فرهنگی آنان و اطعام و افطاریه محرومان از جمله مواردی است که در جشن رمضان و بازارچه نیکوکاری در انظار قرار می گیرد.

کد مطلب 1662524

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