جودوکار کوبایی حریف یونانی خود را گاز گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، "لولیتا بوکوالا" از یونان در رقابت با "یوریلیدیس کوباس" شکست خورد اما گفت که حریف دستش را گاز گرفته است. سایتهای یونانی از مقامات برگزارکننده المپیک خواستهاند که در این خصوص واکنش نشان دهند.
"لولیتا بوکوالا" اظهار داشت: داوران و تیم فنی مسئول قضاوت هستند. جودوکار کوبایی دست مرا گاز گرفت و برای همین باید بازنده اعلام شود.
حذف این جودوکار یونانی باعث ناراحتی کاروان المپیک این کشور شد، چراکه وی امسال در رقابتهای جایزه بزرگ موفق به کسب مدال طلا شده بود و انتظار میرفت که از رقابتهای لندن هم با مدال به کشورش بازگردد.
وی افزود: احساس میکنم در موردم ناداوری صورت گرفته است. چه بگویم، شاید اشتباه میکنم. خدا خودش قضاوت میکند.
بر پایه گزارش رسانهها، "بوکوالا" در پایان این رقابت دست خود را به خبرنگاران نشان داد با این حال هنوز تصویری در این خصوص منتشر نشده است.
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