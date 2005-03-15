نخستين موافقتنامه تجارت آزاد ايران به امضاء رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: سود بازرگاني برخي كالاها در سال آتي كاهش خواهد يافت به طوريكه در زمينه واردات مواد اوليه و ماشين آلات سود بازرگاني به حداقل كاهش پيدا مي كند و اين در حالي است كه دو هزار و 273 رديف تعرفه با نرخ 14 درصد سود بازرگاني در نظر گرفته شده كه اين رقم در سالجاري دو هزار و 99 بوده است .

محمد شريعتمداري افزود: حقوق ورودي واردات خودروي سواري از 130 درصد در سالجاري به 100 درصد در سال آتي خواهد رسيد ضمن اينكه حقوق ورودي واردات انواع كاميون و اتوبوس از 30 درصد به 20 درصد و آمبولانس به 90 درصد كاهش يافته است .

وي گفت: ارزش صادرات كالا به كشورطي ده ماهه سالجاري معادل 5/31 ميليارد دلار مي شود كه 12 درصد آن كالاي مصرفي ، 3/42 درصد كالاي سرمايه اي و 7/45 درصد واردات كالاي واسطه اي بوده است .

شريعتمداري اظهار داشت : همچنين سهم بخش خصوصي از واردات كالا حدود 66 درصد و سهم بخش دولتي حدود 6/20 درصد است .

وي تصريح كرد: سهم بخش تجارت خارجي در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير رو به رشد بوده به گونه اي كه در شرايط حاضر بيش از 52 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد .

وزير بازرگاني تاكيد كرد: درصد تحقق ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور طي 4 سال اول برنامه سوم توسعه حدود 6/96 درصد مي باشد.

شريعتمداري خاطر نشان ساخت: ارزش صادرات غير نفتي كشور طي 11 ماهه سالجاري به رقم 9 ميليارد و 2/593 ميليون دلار رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5/15 درصد رشد داشته است كه در اين راستا سهم صادرات كالاهاي غير نفتي از رقم مذكور 66 درصد و سهم صادرات خدمات 34 درصد است .

وي افزود : از كل رقم ارزش صادرات غير نفتي كشور در 11 ماهه سالجاري سهم ارزش صادرات غير نفتي بخش خصوصي 8/78 درصد و صادرات بخش دولتي 2/21 درصد بوده است.

شريعتمداري گفت : از كل رقم 3/ 3256 ميليون دلار ارزش صادرات خدمات كشور در قالب فعاليت بخش خصوصي تحقق يافته ليكن در حوزه صادرات كالاهاي غير نفتي از كل رقم شش هزار و 9/ 336 ميليون دلاري معادل دو هزار و 4/31 ميليون دلار برابر سهم 32 درصدي مربوط به صادرات بخش دولتي و باقي مانده معادل 68 درصد مربوط به صادرات بخش خصوصي است .

وي تاكيد كرد: ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي در 11 ماهه سالجاري با 11 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 9/6336 ميليون دلار رسيد ، ضمن اينكه ارزش صادرات خدمات نيز با 8/39 درصد رشد به رقم 3/ 3256ميليون دلار بالغ شده است .