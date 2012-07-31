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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

امیدی پور عنوان کرد:

هفت سکونتگاه غیر رسمی در اطراف شهر یاسوج وجود دارد

هفت سکونتگاه غیر رسمی در اطراف شهر یاسوج وجود دارد

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هفت سکونتگاه غیر رسمی در اطراف شهر یاسوج وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی‌ پور پیش از ظهر سه شنبه در ستاد توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی استان افزود: مطالعات ساماندهی و توانمند سازی این سکونتگاهها به انجام رسیده و مصوب شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته سه پروژه عمرانی بااعتبار 500میلیون تومان در این محدوده‌ها مصوب شد که هم اکنون در دست اجراست.

امیدی‌پور این سه پروژه را بهسازی مسجد نجف آباد، مرکز درمانی بلهزار ومهریان و احداث کتابخانه عمومی دولت آباد عنوان کرد و گفت: در سال جدید نیز چندین پروژه اولویت دار پس از انجام کار کارشناسی تصویب و اجرایی می شود.

وی بر ارائه برنامه از سوی دستگاههای اجرایی محلات پیرامونی وسکونتگاه‌های غیررسمی شهر یاسوج تاکید کرد و اظهار داشت: این برنامه ها در کمیته کارشناسی زیر مجموعه ستاد بررسی و اولویت بندی به تصویب می رسند و برای تامین اعتبار به وزارتخانه راه و شهرسازی ارسال می شوند.

امیدی پور تصریح کرد: برنامه‌ها و پروژه‌ها درسکونتگاه‌های غیر رسمی بیشتر در زمینه‌های مختلف آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، انتظامی، بهسازی معابر، پارک‌ها و فضای سبز است.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های خدمات رسان ارائه خدمات را با توجه به داشتن مجوز ساخت وساز از شهرداری انجام دهند و باید این مسئله که هرگونه ساخت و ساز در حومه شهرها براساس قانون و اخذ پروانه ساخت الزامی است، نهادینه شود.

کد مطلب 1662530

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