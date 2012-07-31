تشکیل شعب قضایی ویژه ماه مبارک رمضان در استان سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، احمد سیاوش پور پیش از ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی دادگستری استان سمنان در محل این اداره کل با اشاره به اینکه شعب ویژه ای برای رسیدگی به به جرائم مربوط به ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است، گفت: ماه مبارک رمضان از عزیزترین و بهترین ماه های سال است که باید تلاش شود تا هر چه بیشتر توفیق بندگی و عبادت نصیب انسان شود.

وی با بیان اینکه در کشور اسلامی با توجه به آنکه اکثر مردم روزه دار می باشند، روزه خواری در ملا عام، توسط افرادی که به دلایلی این توفیق را ندارند کاری غیر اخلاقی است افزود: این عمل از نظر قانون نیز جرم است.

مدیرکل دادگستری استان سمنان با اشاره به کاهش ساعات کاری در این ماه گفت: حجم کار در قوه قضائیه موجب حضور برخی از همکاران تا پاسی از شب نیز می شود اما در عین حال با برنامه ریزی های صورت گرفته و ایجاد شعب کشیک تلاش کرده ایم تا مردم هیچگونه کمبودی را از طرف دستگاه قضایی احساس نکنند.

سیاوش پور توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی و مذهبی از جمله دوره خوانی قرآن کریم و بیان احکام و موعظه توسط امامان جماعت را حتی در خارج از ساعات اداری مورد تاکید قرار داد.

وی در پایان اظهار داشت: در ماه برکت و رحمت الهی، تمامی زندان های استان سمنان، مورد بازدید مسئولین قضایی قرار خواهند گرفت و طبق ضوابط تلاش می شود به زندانیانی که استحقاق برخورداری از مرخصی را دارند، مرخصی داده شود.