نگرش تازه مبتنی بر آموزه های رضوی هدف همایش "اقتصاد خانواده" است

حبیب الله آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از وصول 32 مقاله توسط دبیرخانه این همایش خبر داد و گفت: :پیش بینی می کنیم در مهلت یک ماهه باقیمانده، این آمار نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشت باشد.

وی اظهار داشت: مقالات ارسالی باید در حیطه محورهای همایش یعنی اقتصاد خانواده و کسب و کار خانگی، اقتصاد خانواده و روزی حلال و نیز فرهنگ رضوی و مدیریت اقتصادی باشند.

وی همچنین درخصوص نحوه داوری مقالات تصریح کرد: هیئت داورانی متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه، مقالات را به صورت بی نام داوری خواهند کرد.

وی ادامه داد: هر مقاله از سوی 2 داور بررسی می شود و در صورت وجود اختلاف جدی در نظرات آنان، مقاله در اختیار داور سوم قرار خواهد گرفت.

آسوده از برگزاری این همایش در چهارم مهر ماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: تنها ملاک برای تشخیص مقالات برتر، امتیازی است که داوران به آن می دهند و با توجه به تمهیدات خاصی که در این زمینه اندیشیده شده است، به نظر می رسد که مجموعه مقالات همایش به لحاظ کیفی جایگاه بالایی داشته باشند.