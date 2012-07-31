25 درصد مراجعان به درمانگاه مطهری و امام رضا(ع) شیراز از استانهای همسایه فارس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جمالی ظهر سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مراجعه بیماران دیگر استانها و کشورهای همسایه فارس به این درمانگاه ها یاداور شد: این دو درمانگاه به عنوان برترین درمانگاه های کشور مطرح هستند که بیماران دیگر استانهای کشور نیز به این درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مراجعه می کنند.

عضو هیئت رئیسه درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) با اشاره به اینکه از کشور های همسایه کمتر به این درمانگاهها مراجعه می کنند یادآور شد: هر چند که شهر شیراز در بحث توریسم درمانی دارای رتبه های برتر است اما تنها حدود یک درصد از مراجعه کنندگان به این دو درمانگاه ساکنین کشورهای همسایه هستند.

جمالی تصریح کرد: روزانه شاهد حضور بیمارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهر شیراز هستیم اما مراجعه این افراد بیشتر به مراکز خصوصی است که توانسته اند رابطه مستحکم تر با این گروه داشته باشند.

وی افزود: ارتباطات بخش خصوصی با بیماران خارجی بیشتر است که به همین دلیل مراجعه این افراد به مراکز خصوصی درمانی شیراز بیشتر است.

عضو هیئت رئیسه درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه روزانه بیش از پنج هزار نفر در این دو درمانگاه پذیرش می شوند، گفت: روزانه حدود سه هزار نفر در درمانگاه مطهری و روزانه حدود دو هزار نفر در درمانگاه امام رضا(ع) پذیرش می شود.

جمالی در خصوص اینکه درمانگاه مطهری دارای بخش های مختلف تخصصی و فوق تخصصی است، یادآور شد: اکثر تجهیزات این مجموعه به روز است و خوشبختانه بخش های درمانی تخصصی و فوق تخصصی این مجموعه با استقبال فراوان مردم استان فارس مواجه شده است.

وی تاکید کرد: بیشتر مراجعه کننده به بخش های مختلف درمانی این دو درمانگاه مباحث بیماری های داخلی است که بیشترین مراجعه کننده را به خود اختصاص داده است.

عضو هیئت رئیسه درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) تاکید کرد: روزانه یک هزار تا یک هزار و 500 بیمار به بخش داخلی درمانگاه مراجعه می کنند که بیشترین پذیرش را به خود اختصاص داده است.

دلال درمانی نداریم

جمالی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص حضور دلالان درمانی در درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) شیراز، گفت: با برنامه ریزی های که در این دو درمانگاه صورت گرفته هیچگونه فعالیتی در این خصوص شاهد نیستیم.

وی افزود: مراحل پذیرش بیماران در این دو درمانگاه راحت و مشخص است که در این میان هیچگونه مشکلی برای بیماران ایجاد نمی شود.