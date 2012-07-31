سومین دفتر معاملاتی بورس استان یزد در اردکان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جعفری با بیان اینکه بورس در یزد و میبد نیز فعالیت دارد، آشنایی مردم با ساز و کار معاملاتی در بورس و تسهیل دسترسی آنان به این بازار را از جمله اهداف راه‌اندازی دفاتر معاملاتی بورس در شهرستان‌های استان عنوان کرد.

وی آینده بورس اردکان را به دلیل شرایط جمعیتی و پتانسیل‌ های مناسب اقتصادی و صنعتی خوب توصیف کرد و افزود: عملکرد دفاتر بورس شهرستان‌ها مطلوب است به طوری که شاهد رشد چشمگیر شاخص‌های اقتصادی بورس میبد در یک سال گذشته بودیم.

جعفری ادامه داد: حجم معاملاتی ماه گذشته بورس منطقه‌ ای یزد، حدود 228 میلیارد ریال بوده است که 10 درصد آن به دفتر معاملاتی میبد اختصاص دارد.

مدیر بورس منطقه ‌ای یزد با بیان اینکه دفاتر معاملاتی بورس در شهرستان ‌ها با همکاری بخش خصوصی راه‌ اندازی می‌شود، تصریح کرد: بورس یزد از این امر حمایت و استقبال می‌ کند.

جعفری، داشتن توجیه اقتصادی را لازمه راه‌ اندازی بورس در شهرستان ‌ها برشمرد و گفت: این بخش برای ادامه فعالیت، نیازمند حمایت مسئولان منطقه است چرا که برای دستیابی به توجیه اقتصادی مناسب، مدتی باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی بورس را محلی مطمئن برای سرمایه‌ گذاری ‌های خرد و کلان مردم خواند و تاکید کرد: مردم با اطمینان می‌توانند سپرده‌ها و وجوه خود را در بورس سرمایه‌ گذاری کنند.

شهرستان اردکان از قطب ‌های صنعتی و معدنی استان یزد به شمار می ‌رود.