تغذیه با شیر مادر از مرگ 15 هزار کودک ایرانی جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مرندی روز سه شنبه در همایش روز جهانی "تغذیه با شیر مادر" که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت آغاز تغذیه با شیر مادر از ساعت اول تولد، تصریح کرد: با آغاز تغذیه با شیر مادر از ساعت اول تولد، از مرگ 1.5 میلیون کودک در دنیا و 15 هزار کودک زیر 5 سال در ایران جلوگیری میشود. اگر تغذیه با شیر مادر در روز اول تولد به درستی آغاز شود از مرگ 16.3 درصد نوزادان زیر چهار هفته جلوگیری میشود.
وی گفت: مطالعات جهانی تاثیر تغذیه با شیر مادر در بقا و سلامت جامعه را اثبات کرده است. شیر مادر، بهترین غذا برای نوزاد است. شیر مادر مادهای زنده بوده و ترکیب آن دائم در حال تغییر است و به این ترتیب است که شیر مادر در جلوگیری از بیماریهای واگیر و... نقش بسزایی دارد.
مرندی از شیر مادر به عنوان خون سفید یاد کرد و افزود: آغوز مادهای شبیه به خون انسان است. آغوز و همچنین شیردهی نقش ارزشمندی در کوچک کردن رحم مادر و جلوگیری از خونریزی مادر دارد و به این ترتیب از شیردهی به عنوان مرحله چهارم زایمان یاد میشود.
رئیس کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر افزود: آغوز و شیر مادر مملو از مواد ایمنیبخش است که به عنوان اولین ایمنیساز بدن نامیده میشود. مطالعات جهانی نشان داده که سالانه 7 تا 8 میلیون کودک زیر پنج سال به دلیل تغذیه با شیر مادر جانشان نجات مییابد. در کشور ما نیز اگر شیردهی توسط مادر انجام نشود، 70 تا 80 هزار کودک به پنج سالگی نمیرسند.
وی با اشاره به نقش شیر مادر در پیشگیری از سوء تغذیه و بیماریهای عفونی در کودکان، ادامه داد: شیر مادر تمام انرژی مورد نیاز کودک تا شش ماهگی را تامین میکند و کودک حتی به آب هم نیاز ندارد. شیر مادر عفونتها و بیماریهای ناشی از آلرژی و ... را نیز به شدت کاهش میدهد.
مرندی با اشاره به نقش شیر مادر در کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر، ادامه داد: شیر مادر، بیماریهای غیرواگیر را نیز به شدت کاهش میدهد. این در حالی است که 60 درصد مرگ و میر کشور به دلیل بیماریهای غیر واگیر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تغذیه با شیر مادر در فاصلهگذاری میان بارداریها، نقش بسزایی دارد. همچنین شیر مادر در تکامل سالهای اول زندگی، ضریب هوشی، کاهش مرگ و میر مادران، کاهش سرطانهای تخمدان، پستان و دهانه رحم و همچنین کاهش بروز استئوپروز در مادران نقش چشمگیری دارد.
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