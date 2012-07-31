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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

غفاری خبرداد:

بیش از 2.5 تن موادغذایی فاسد در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

بیش از 2.5 تن موادغذایی فاسد در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مانور رمضان، بیش از 2.5 تن مواد غذایی غیر بهداشتی در استان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رشید غفاری پیش از ظهر سه شنبه در کمیته بهداشت عمومی استان افزود: این مانور در سه روز ابتدای ماه مبارک رمضان با هدف رسیدگی به شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، باشت و سی سخت برگزار شد.

وی بیان کرد: در این طرح 60 نفر از کارشناسان بهداشتی استان، در قالب 27 تیم به بازرسی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی همچون عمده فروشیها، رستورانها، ساندویچیها و شیرینی فروشیها پرداختند.

سرپرست مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 666 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان مورد بازدید تیمهای بهداشت محیط قرار گرفتند که طی آن 120 متصدی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند و 13 مرکز نیز اخطاریه تعطیلی دریافت کردند.

وی یادآور شد: گروههای گشت بهداشت محیط، تا آخر ماه مبارک رمضان به صورت روزانه از اماکن تولید و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی در استان بازدید می کنند.

این مسئول بیان داشت: متخلفان بهداشتی در این استان در کمترین زمان ممکن به مراجع فضایی معرفی می شوند.

غفاری بر رعایت بهداشت موادغذایی در راستای سلامت عمومی جامعه تاکید کرد و از مردم استان نیز خواست هرگونه تخلف در این خصوص را به مراکز بهداشت شهرستانها گزارش دهند.

کد مطلب 1662556

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