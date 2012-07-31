سندی دیگر از حضور القاعده در سوریه/ ارتباط نیروهای القاعده با ارتش آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته های اخیر خبرهای متعددی درباره حضور نیروهای شبکه تروریستی القاعده در سوریه و مبارزه آنها علیه حکومت "بشار اسد" منتشر شده و حتی روز گذشته نیز روزنامه دیلی تلگراف در خبری که اشاره به حضور شهروندان انگلیسی در کنار شورشیان سوری داشت از وجود کمپی خبر داده بود که جنگجویانی از پاکستان، بنگلادش و ... در آن حضور داشتند.

در همین رابطه امروز نیز روزنامه گاردین، در گزارشی از حضور القاعده در شرق سوریه خبر داده و می نویسد : نیروهای القاعده خود را جزو ارتش آزاد سوریه نمی دانند بلکه این افراد متعلق به گروه هایی هستند که تحت نام القاعده و با عنوان جهاد، در سوریه در حال مبارزه با نیروهای بشار اسد هستند.

گاردین در این گزارش با فردی به نام ابوقادر که از فرماندهان القاعده در سوریه بود گفتگو کرده و به نقل از وی می نویسد : نیروهای القاعده در سوریه تلاش می کنند تا هویت خود را مخفی نگاه دارند چون مردم از افرادی که "پرچم سیاه" ( پرچم های القاعده ) را حمل می کنند هراس دارند. آنها از این هراس دارند که آمریکا به بهانه مبارزه با القاعده به کشور آنها حمله کند. بنابراین القاعده ترجیح می دهد که در سوریه به صورت مخفی مبارزه کند.

ابوقادر در این گفتگو از ارتباط نیروهای القاعده با ارتش آزاد سوریه و همچنین نشست های مشترک فرماندهان این دو گروه سخن گفته است.

به گفته این فرمانده القاعده، "ما هر روز با فرماندهان ارتش و شورای نظامی دیدار می کنیم. ما ( نیروهای القاعده ) یک دستور مشخص داریم و آن اینکه اگر ارتش آزاد به کمک ما نیاز داشت به یاری آنها می رویم."

البته فقط این رسانه های انگلیسی نیستند که اسنادی را از حضور القاعده در سوریه منتشر می کنند بلکه چندی پیش "یورو نیوز" نیز با انتشار یک تصویر ویدیویی گزارشی مفصل از حضور این شبکه تروریستی در سوریه منتشر کرده بود.