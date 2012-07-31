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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۷

محمودی خبر داد:

برگزاری دوره های نوین تدریس برای مربیان آموزشگاه های آزاد سمنان

برگزاری دوره های نوین تدریس برای مربیان آموزشگاه های آزاد سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با اشاره به فعالیت 152 آموزشگاه آزاد آموزش فنی و حرفه ای در استان، از برگزاری دوره روش های نوین تدریس برای مربیان آموزشگاه های آزاد استان سمنان در سال آینده توسط کانون انجمن صنفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استان سمنان با بیان اینکه دوره روش های نوین تدریس برای مربیان در سال آینده توسط کانون انجمن صنفی استان برگزار می شود، گفت: مربیان آموزشگاه های آزاد در صورت نیاز نیز می توانند درخواست شرکت در دوره های مرکز تربیت مربی کرج اعم از دوره های بازآموزی مربیان را بدهند.

وی با اشاره به حضور 550 مربی فعال آموزش فنی و حرفه ای در استان سمنان، اظهار داشت: آموزشگاه های آزاد باید به صورت ساختاری و تشکیلاتی برای برطرف کردن موانع و مشکلات موجود و ارائه راه حل مناسب عمل کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ادامه داد: در صورت هر گونه مشکل از پورتال جامع سازمان و یا تسریع در انجام امور پورتال، کانون انجمن صنفی موارد را به اداره موسسات کارآموزی آزاد اعلام کنند تا متعاقبا به سازمان اعلام شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ترویج فرهنگ مهارت آموزی همزمان با ماه رمضان در استان سمنان، افزود: طرح ترویج مهارت آموزی با رویکرد نظام ارزشی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و افراد شرکت کننده در این برنامه ها در پایان موفق به دریافت گواهینامه دوره کوتاه مدت می شوند.

 محمودی عنوان کرد: تربیت نیروی کار باید بر اساس نیاز بازار و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و نهادینه کردن فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، دانش، تخصص و توانایی با رویکرد اسلامی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت انواع آموزشها در این مرکز به پنج هزار و 909 نفر دوره در سال 91 نسبت به 332 نفر دوره در قبل از انقلاب اسلامی، افزایش یافته است.

کد مطلب 1662559

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