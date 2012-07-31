به گزارش خبرنگار مهر، نمایش 33درصد نیل سایمون به کارگردانی افسانه ماهیان، در دو سئانس 18 و 45 دقیه و 20 و 45 دقیه روزهای پنجشنبه و جمعه در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر خانه هنرمندان روی صحنه میرود.
نمایش "33درصد نیل سایمون" نوشته محمد یعقوبی، است که با حضور پیشکسوتان هنرهای نمایشی، مدیران و مسئولان فرهنگی-هنری و اصحاب رسانه در سالن انتظار تالار استاد سمندریان اجرا میشود.
در نمایش "33درصد نیل سایمون" که افسانه ماهیان در مقام کارگردان، تمامی اجراهای این نمایش را به استاد حمید سمندریان تقدیم کردهاست، بازیگرانی چون علی سرابی، آیداکیخائی، مسعود میر طاهری و الیکا عبدالرزاقی به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به ستاره اسکندری مدیر تولید، منوچهر شجاع طراح صحنه، پریندخت عابدیننژاد طراح لباس و آنکیدو دارش آهنگساز اشاره کرد.
"33درصد نیل سایمون" به کارگردانی افسانه ماهیان روزهای پنجشنبه و جمعه با دو اجرا در تماشاخانه ایرانشهر به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش 33درصد نیل سایمون به کارگردانی افسانه ماهیان، در دو سئانس 18 و 45 دقیه و 20 و 45 دقیه روزهای پنجشنبه و جمعه در مجموعه تماشاخانه ایرانشهر خانه هنرمندان روی صحنه میرود.
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