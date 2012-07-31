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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

دوربین مداربسته راز قتل مرد دلار فروش را فاش کرد

دوربین مداربسته راز قتل مرد دلار فروش را فاش کرد

سرایدار مجتمع تجاری که با انگیزه سرقت مرد دلار فروش را به قتل رسانده بود، با بررسی دوربین مداربسته یک سوپر مارکت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز 27 تیر امسال کشف یک مورد بسته مشکوک در خیابان وحدت اسلامی به کلانتری112 ابوسعید اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه ، جنازه مرد ناشناسی حدودا50 ساله در داخل یک کارتن بزرگ و در حالیکه یک رشته طناب به دور گردن وی پیچیده و از ناحیه گلو نیز دارای آثار بریدگی بود ، کشف شد .

با کشف جسد ، بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی اعلام و با حضور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی ، عوامل بررسی صحنه جرم اداره دهم ، تشخیص هویت و پزشکی قانونی در محل ، پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد تشکیل و پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده و با توجه به بررسی شواهد صحنه کشف جسد که نشان از ارتکاب جنایت در محل دیگر داشت ، کارآگاهان در اولین مرحله از تحقیقات خود اقدام به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته شعبات بانکی و دیگر مغازه های اطراف محل کشف جسد کردند .

کارآگاهان اداره دهم با بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته متعلق به یک مغازه سوپرمارکت در نزدیکی محل کشف جسد ، مرد میانسالی را در حال انتقال کارتن بزرگی با یک چرخ دستی مورد شناسایی قرار دادند .

همزمان با آغاز تحقیقات و بدست آمدن تصاویر حمل جسد از طریق دوربین های مداربسته ، اعضای خانواده فردی به نام "اسماعیل . ت" 57 ساله 29 تیر با مراجعه به کلانتری 112 ابوسعید اعلام داشتند که اسماعیل .ساعت هفت صبح 26 تیر از خانه خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته است .

با ارجاع پرونده فقدانی به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، مشخصات و تصویر فقدانی در اختیار اداره دهم قرار گرفت که در ادامه تحقیقات و با حضور اعضای خانواده فقدانی در پزشکی قانونی هویت جسد مقتول از سوی آنها مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی هویت مقتول ، کارآگاهان اداره دهم به تحقیق از اعضای خانواده مقتول پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در زمینه خرید و فروش ارزهای خارجی فعالیت داشته و طی این چند سال نیز با شخصی به هویت "مسعود" کار می کرد .

بنا بر تحقیقات انجام شده از اعضای خانواده مقتول ، "اسماعیل . ت" به آنها عنوان کرده بود که تا چند روز آینده اقدام به خرید مقداری دلار خواهد کرد و به همین علت روز حادثه مبلغ یازده میلیون و 500 هزار تومان به همراه خود داشته و پس از آن نیز دیگر به منزل باز نگشته است .

با توجه به شناسایی هویت مسعود و محل کار وی ، کارآگاهان نهم مرداد امسال با انتقال وی به اداره دهم به تحقیق از او پرداختند . مسعود ضمن تأیید اظهارات اعضای خانواده مقتول مدعی شد که نزدیک به یک هفته است که از مقتول هیچ اطلاعی ندارد .

با بررسی صحت اظهارات مسعود و مشخص شدن بیگناهی وی ، کارآگاهان اداره دهم تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته سوپرمارکت را به او نشان داده و او توانست هویت این شخص را به نام "اکبر . د" 52 ساله مورد شناسایی قرار دهد .

مسعود در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : با وجود آنکه کار اصلی اکبر سرایداری است ، اما مدتی بود که علاوه بر کار اصلی خود در زمینه خرید و فروش دلار و ارز نیز فعالیت می کرد تا اینکه از حدود چند ماه پیش با مقتول آشنا شد .
با شناسایی هویت "اکبر . د" ، کارآگاهان اداره دهم در همان تاریخ با مراجعه به محل کار وی در پاساژ همایون ، او را دستگیر و به اداره دهم منتقل کردند . با انتقال "اکبر . د" به اداره دهم ، وی در اظهارات اولیه خود منکر هرگونه ارتکاب جنایتی شد.

در شرایطی که تمامی دلایل و مدارک نشان از ارتکاب جنایت توسط "اکبر . د" داشت ، وی به ناچار لب به اعتراف و گفت : در یک لحظه از غفلت مقتول استفاده کرده و با یک رشته طناب ، اقدام به خفه کردن مقتول کرده و پس از بستن دست و پای مقتول ، جسد را در داخل یک کارتن بزرگ قرار داده و با چرخ دستی به محل کشف جسد انتقال داده است .

متهم در اظهارات کامل خود و در تشریح جنایت به کارآگاهان گفت : شب قبل از جنایت با مقتول قرار گذاشته و به او گفتم که اگر دلار می خواهد مبلغ 10 میلیون تومان برایم بیاورد . حدود ساعت 7 صبح بود که مقتول به داخل پاساژ آمد . از او پرسیدم "آیا پول آوردی ؟" و او نیز در پاسخ عنوان کرد که مبلغ یازده میلیون و 500 هزار تومان به همراه دارد . پول ها داخل یک کیف دستی مشکی بود . کیف دستی را از دستش کشیدم و طناب سبز رنگی را که از قبل آماده کرده بودم به دور گردنش انداختم . پس از آنکه مقتول به زمین خورد ، با نبشی دو ضربه به گردنش وارد کرده و سپس یک کیسه پلاستیکی مشکی را به روی سرش کشیدم . پس از اطمینان از مرگش، جسد او را داخل کارتن بسته بندی کرده ، داخل چرخ دستی گذاشته و در پشت پارک شهر رها کردم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، متهم به شعبه اول بازپرسی ویژه قتل دادسرای امور جنایی اعزام و قرار بازداشت موقت برای وی صادر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
 

کد مطلب 1662564

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