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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

کی پور مطرح کرد:

خسارت 130 میلیارد ریالی سه سیلاب در علی آبادکتول

خسارت 130 میلیارد ریالی سه سیلاب در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: سیلاب در سه نوبت بیش از 130 میلیارد ریال به بخش های مختلف این شهرستان خسارت زد.

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خسارتها به تاسیسات مسکن شهری و روستایی، کشاورزی، راهها، تاسیسات دولتی و کارگاهها و اماکن تجاری خسارت زده است.

وی اظهار داشت: بیشترین خسارت سیل به بخش کشاورزی، زراعت، دام و طیور بوده است.

وی عنوان کرد: در جریان سیل اخیر بخش زیادی از مخزن سد کبودوال آبگیری شده نقش مهمی در کشاورزی اراضی پایین دست دارد.

کی پور بیان داشت: با افتتاح و آبگیری سد کبودوال بیش از 10 هزار هکتار از اراضی پایین دست از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می شوند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: سد کبودوال در هفته دولت امسال آبگیری و افتتاح می شود.

وی بیان داشت: این سد مخزنی 17 میلیارد متر مکعب گنجایش دارد که برای احداث آن بیش زا 200 میلیارد ریال هزینه شده است.
 

کد مطلب 1662567

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