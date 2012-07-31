خسارت 130 میلیارد ریالی سه سیلاب در علی آبادکتول

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خسارتها به تاسیسات مسکن شهری و روستایی، کشاورزی، راهها، تاسیسات دولتی و کارگاهها و اماکن تجاری خسارت زده است.

وی اظهار داشت: بیشترین خسارت سیل به بخش کشاورزی، زراعت، دام و طیور بوده است.

وی عنوان کرد: در جریان سیل اخیر بخش زیادی از مخزن سد کبودوال آبگیری شده نقش مهمی در کشاورزی اراضی پایین دست دارد.

کی پور بیان داشت: با افتتاح و آبگیری سد کبودوال بیش از 10 هزار هکتار از اراضی پایین دست از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می شوند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: سد کبودوال در هفته دولت امسال آبگیری و افتتاح می شود.

وی بیان داشت: این سد مخزنی 17 میلیارد متر مکعب گنجایش دارد که برای احداث آن بیش زا 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

