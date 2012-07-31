درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 91 آذربایجان غربی وصول شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد ظهر سه شنبه در جلسه مشترک با روسای دستگاههای اجرایی، مسئولان امور مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی بر تلاش همه جانبه برای وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 91 تاکید کرد و افزود: باید با بهره گیری از شیوه هایی که در قانون بودجه نیز بدان اشاره شده بیشترین میزان درامدها را وصول کنیم.

وی خواستار مدیریت بهینه منابع مالی آذربایحان غربی توسط مدیران دستگاههای اجرایی شد و ضمن تاکید بر رعایت موازین قانونی در هزینه کرد اعتبارات، اظهار داشت: اولویت بندی در پرداختها و همچنین صرفه جویی و هزینه کرد بهینه جزو اصولی است که در سال جاری باید مورد توجه مدیران دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه استخدام و به کارگیری نیرو بدون تامین منابع مالی ممنوع بوده و همه مدیران دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موافقتنامه های مبادله شده هستند، ادامه داد: برخی از دستگاههای اجرایی به اشتباه اعتقاد به جذب بیشترین اعتبارات دارند.

دیزج نژاد با بیان اینکه باید هزینه کرد اعتبارات در دستگاههای اجرایی اولویت بندی شده و با نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد و شیوه های شفاف مالی اتخاذ شود، عنوان کرد: شناسایی و فروش فضاهای مازاد اداری نیز در تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دستگاههای اداری حائز اهمیت است.