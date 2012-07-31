ابراهیم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این همایش با هدف تجلیل از تمام کسانی که در دو دهه اخیر منشا اثر و کسب افتخار در عرصه ورزش نیشابور بوده‌اند، برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این همایش می‌تواند به ایجاد انگیزه در خانواده‌ها برای مشارکت در امور ورزشی و نشاط اجتماعی و حضور در عرصه‌های ورزش همگانی و قهرمانی کمک کند.

وی بیان کرد: برای تمام کسانی که در دو دهه آخر در عرصه ورزش فعالیت و یا مساعدت قابل توجهی داشته‌اند دعوت‌نامه ارسال شده است که در صورتی که تمایل دارند می‌توانند فرم‌های ارسالی را پر کرده و به اداره ورزش و جوانان نیشابور تحویل دهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور تاکید کرد: افراد دعوت شده بدون نگاه به گرایش سیاسی آنها و یا نحوه تعامل با این اداره انتخاب شده‌اند.

امینی یادآور شد: روئسا، نایب رئیس و دبیران هیئت‌های ورزشی، پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی در سطوح بین‌المللی، کشوری و استانی، استادان رشته تربیت بدنی، بازنشستگان اداره ورزش و جوانان، خبرنگاران ورزشی نویس، خیران زنده و درگذشته عرصه ورزش و مسئولان اداراتی که در این عرصه یاور ورزشکاران بوده‌اند، افرادی هستند که در نخستین همایش تجلیل از عناصر ورزشی تجلیل می‌شوند.

وی اضافه کرد: با حضور نمایندگان مجلس، معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و مسئولان محلی و ورزشکاران و خانواده‌های آنها برگزار می‌شود.