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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

همراه با ضیافت افطار/

چمران از پشت صحنه فیلم سینمایی "چ" بازدید کرد

چمران از پشت صحنه فیلم سینمایی "چ" بازدید کرد

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از پشت صحنه فیلم سینمایی "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز هشتم مردادماه دکتر مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و برادر شهید مصطفی چمران، به همراه معاون سیاسی استاندار کرمانشاه از مراحل فیلمبرداری فیلم سینمایی "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا که هم اکنون در شهر پاوه دنبال می‌شود، دیدن کردند.

مهدی چمران در ادامه حمایت‌هایی که از این پروژه از مرحله پیش تولید تا کنون داشته است، هم‌زمان با نهمین روز ماه رمضان به صرف افطار و سحر با عوامل این پروژه در محل لوکیشن این فیلم در پاوه دیدار کرد.

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است.

در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، سعید راد و... بازی می‌کنند. مهدی کرمی نیز تهیه‌کننده پروژه است.

کد مطلب 1662572

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