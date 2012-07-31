65 درصد تعهدات طرح هجرت در خراسان شمالی محقق شد

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تابستان سال جاری دانش آموزان خراسان شمالی در قالب طرح هجرت 3 عملیات بهسازی و زیبا سازی 187 مدرسه را تقبل کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 درصد تعهدات این طرح در استان اجرا شده است، تصریح کرد: دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت 3 در خراسان شمالی تاکنون 40 هزار و 970 نفر روز فعالیت بهسازی مدارس را انجام داده‌اند.

وحیدی اضافه کرد: در اجرای این طرح 50 درصد هزینه زیباسازی توسط آموزشگاه‌ها و مابقی نیز توسط اداره کل تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: تا پایان تابستان سال جاری مجموع هزینه‌های بهسازی و زیباسازی این مدارس بیش از 600 میلیون تومان خواهد شد.

به گفته وی در سال گذشته تعداد 200 آموزشگاه توسط دانش آموزان زیبا سازی شد و این نهاد نیز حدود 350 میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه کرد.

محمد وحیدی در ادامه طرح هجرت را فرصت مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ تلاش و کار عمومی و آموزش ایثار و فداکاری در بین دانش آموزان دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح در سال تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وی افزود: طرح هجرت 3 در خراسان شمالی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، شناسایی و هدایت توانایی‌ها، قابلیت‌ها و تجربه‌های دانش آموزان، افزایش دلبستگی دانش آموزان به فضاهای آموزشی، تشویق دانش آموزان به تلاش و کارگروهی و محرومیت زدایی از فضای آموزشی روستاهای استان برگزار می‌شود.

خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفری، 164 هزار دانش آموز دارد که در دو هزار و 500 آموزشگاه این استان مشغول تحصیل هستند.