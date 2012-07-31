کلنگ احداث ساختمان جدید نظام وظیفه البرز به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان البرز و فرمانده انتظامی شهرستان کرج و جمعی از فرماندهان و معاونان ناجا مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید نظام وظیفه استان البرز برگزار شد.

این ساختمان در بنایی به مساحت 500 متر و از محل طرح های عمرانی استان با موافقت سردار فرماندهی ناجا در خیابان چمران کرج احداث می شود.

علیرضا اکبرشاهی فرمانده انتظامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احداث ساختمان جدید نظام وظیفه البرز گفت: در طول چهار سال مسئولیت بنده در تهران و البرز 80 پروژه عمرانی در تهران و البرز به بهره برداری رسیده که در نوع خود بی نظیر است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی با رویکرد جامعه محوری که دارد اگر بخواهد رضایتمندی جامعه را حاصل کند باید به زیرساخت ها نیز توجهی ویژه داشته باشد.

اکبرشاهی گفت: توجه به این مهم در طول چند چند سال اخیر به بهترین نحو صورت گرفته و امیدواریم در آینده نیز رضایتمندی جامعه بیش از هرچیزی مورد توجه خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی باشد.

وی تصریح کرد: حجم مراجعات به معاونت نظام وظیفه بسیار زیاد بود و ساختمان کوچک فعلی پاسخگوی نیازها و مراجعات نبود ولی با این وجود همکاران تلاش داشتند مراجعان را تا حد امکان راضی نگه دارند.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: ساختمان جدید نظام وظیفه که امروز کلنگ آن به زمین خورد مراحل تجهیز کارگاهی را طی کرده و قراداد آن شش ماهه برای بهره برداری است.

وی افزود: پیمانکار پروژه قول داده تا قبل از مورد مقرر پروژه را به اتمام برساند بنابراین حداکثر تا شش ماهه دیگر این ساختمان به بهره برداری خواهد رسید.