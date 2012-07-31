علوم پزشکی تعهدی برای ساخت پارکینگ به شورای شهر شیراز ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنگجو ظهر سه شنبه در نسشت خبری با بیان اینکه علوم پزشکی وظیفه ساخت پارکینگ ندارد افزود: وظیفه ما درمان و ایجاد زیرساختهای درمانی است که در این میان بهترین شرایط را برای درمان بیماران فراهم کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ساخت پارکینگ بر عهده شهرداری شیراز است، یادآور شد: ساخت و ساز پارکینگ بر عهده شهرداری و شورای شهر شیراز است که البته در این میان اگر لازم باشد همکاری لازم را خواهیم کرد.

عضو هیئت رئیسه درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته بخش زیادی از پارکینگ درمانگاه مطهری با گنجایش 300 تا 400 خودرو به مراجعه کنندگان اختصاص داده شده است.

جنگجو در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یک زیرگذر این دو درمانگاه را با یکدیگر مرتبط می کند، گفت: طبق توافقاتی که صورت گرفته بود قرار شد که این دو درمانگاه به وسیله یک پل هوایی با یکدیگر ارتباط داشته باشند که در این میان طرح هایی که برای ساخت پل هوایی ارایه شد از سوی شهرداری مردود اعلام شد.

وی ادامه داد: بحث ساخت زیرگذر مطرح شد که قرار است مجموعه قطار شهری شیراز این پروژه را طی شش ماه اجرایی کند.

عضو هیئت رئیسه درمانگاه های مطهری و امام رضا(ع) افزود: برای راحتی و رفاه حال بیماران زمینی مقابل بیمارستان حافظ توسط علوم پزشکی خریداری شده و به زودی عملیات اجرایی ساخت یک پارکنیگ طبقاتی با ظرفیت 420 خودرو در آنجا آغاز خواهد شد.

جنگجو تصریح کرد: با نصب یک پل هوایی این دو درمانگاه را به پارکینگ جدید ارتباط خواهیم داد.