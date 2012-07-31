شادی باز هم در بین شش نفر ششم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محسن شادی، نماینده قایقرانی ایران در بخش روئینگ بازی‌های المپیک 2012 لندن در گروه چهارم مرحله یک ‌چهارم نهایی این رقابت‌ها به مصاف حریفانی از موناکو، جمهوری چک، کوبا، نروژ و دانمارک رفت که در پایان با ثبت زمان 7 دقیقه و 32 ثانیه و 72 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

شادی با این نتیجه راهی فینال C یا D خواهد شد و به این ترتیب باید در مرحله نیمه نهایی یکی از این گروه‌ها برای کسب عناوین دوازدهم تا بیست و چهارم المپیک به مصاف حریفانش برود.

شادی ظهر روز یکشنبه و در جدول "رپه شارژ "موفق شده بود با ثبت زمان 7 دقیقه و 11 ثانیه و 55 صدم ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار بگیرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شود.