انتخاب نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی در مجامع مختلف

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به چلسه امروز این کمیسیون اظهارداشت: کمیسیون امنیت ملی آقای محمدصالح جوکار را به عنوان نماینده کمیسیون در هیئت امنای موسسه آموزشی- تحقیقاتی صنایع دفاعی انتخاب کرد.

وی گفت: همچنین مطابق آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون امنیت ملی باید چهار عضو خود را برای عضویت در شورای حل اختلاف شوراهای وزارت کشور به صحن مجلس معرفی کند تا نمایندگان از بین آنها دو نفر را جهت عضویت در شورای حل اختلاف وزارت کشور انتخاب کنند. پس از رای گیری در کمیسیون آقایان عوض حیدرپور، فتح الله حسینی، حجت الله فدایی سوری و مهدی دواتگری برگزیده شدند.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نمایندگان مذکور به صحن معرفی خواهند شد و نمایندگان مجلس دو نفر از بین آنها را انتخاب خواهند کرد.

نقوی حسینی گفت: در ادامه جلسه اعضای پیشنهادی کمیسیون جهت شرکت در دبیرخانه دائمی کنفرانس های بین المللی حمایت از ملت فلسطین انتخاب شدند که در نتیجه آقایان حسن کامران و احمد احمدی رای آوردند.

وی ادامه داد:مطابق آئین نامه منتخبین مذکور به صحن علنی معرفی می شوند تا با رای نمایندگان به عضویت دبیرخانه دائمی انتخاب شوند. در این جلسه کمیسیون تصمیم گرفت جهت هماهنگی بیشتر آقایان محمدصالح جوکار و محمد اسماعیلی را جهت عضویت در کمیته اجرایی پیگیری حمایت از انقلاب فلسطین به صحن علنی پیشنهاد کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه گفت: مطابق آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شش عضو خود را جهت شرکت در کمیسیون مشترک بررسی طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزید. آقایان نوذر شفیعی، حسن کامران، مهدی دواتگری، حجت الله فدایی سوری، صفر نعیمی زر و فتح الله حسینی منتخبین کمیسیون جهت شرکت در کمیسیون مشترک بودند.

نقوی حسینی در ادامه گفت: کمیسیون جهت انتخاب دو نفر از نمایندگان برای عضویت در شورای نظارت بر سفرهای خارجی در دولت، آقایان محمدرضا محسنی ثانی و صفر نعیمی زر را جهت پیشنهاد کمیسیون به صحن برگزید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه گفت: که کمیسیون پس از برگزاری انتخابات اعضا، به بررسی طرح ها و لوایح کمیسیون پرداخت. در این جلسه لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طرح جامع گاداستر، طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران، لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور با بررسی و اصلاحات لازم مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.