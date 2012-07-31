در گفتگو با مهر اعلام شد:کاهش ماندگاری دانشجویان در دانشگاه/ طول تحصیل در لیسانس تغییر می کند

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر یادآوری کرد: آیین نامه دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته آخرین بار در 1374 ابلاغ شده بود و اکنون در حال بازنگری هستند.

وی ادامه داد: ممکن است اجرایی شدن آن به مهرماه که آغاز سال تحصیلی است، برسد اما هنوز هیچ قولی در این باره نمی توان داد.

این مقام مسئول در وزارت علوم به 2 تغییر اساسی در این آیین نامه پس از بازنگری اشاره کرد و گفت: کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه یا همان کاهش طول سنوات در دوره لیسانس و ارتقای کیفیت آموزش از مهمترین تغییراتی به شمار می آید که در آیین نامه جدید لحاظ خواهد شد.

قدیمی تاکید کرد که کاهش مدت زمان تحصیل به بازنگری همین آیین نامه بستگی دارد و اساسی ترین موضوع در بازنگری آیین نامه مذکور همین مورد است.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم یادآوری کرد که آیین نامه مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به صورت مشترک است.