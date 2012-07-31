تغییر 95 مورد نام خانوادگی در سطح شهرستان اصفهان

حسین غفرانی کجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پسوند برخی از نام‌خانوادگی شهروندان قابل حذف است، اظهار کرد: برخی از شهروندان پسوند فامیل با نام شهرستان محل تولد خود دارند که به دلیل عدم تمایل تقاضا‌مند حذف این پسوند هستند که این امر از سوی سازمان احوال پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه این افراد می‌توانند برای حذف پسوند فامیلی خود به نام شهرستان مراجعه کنند، افزود: فامیل بسیاری از شهروندان ساکن اصفهان نیز به نام ایلات و عشایر است که با مراجعه با سازمان ثبت احوال حذف پسوند ایلاتی خود را می‌توانند حذف کنند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته 704 مورد حذف پسوند خانوادگی در ثبت احوال اصفهان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین 18 مورد از شهروندان حذف پیشوند و پسوند ایلات و عشایر خود را از فایل اصلی خود بر داشته‌اند.

غفرانی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مراجعات شهروندان برای تغییر کل نام خانوادگی است، گفت: در شرایط خاصی فقط می‌توان نام خانوادگی را تغییر داد.

وی گفت: در سطح شهرستان اصفهان 95 مورد سال گذشته تغییر نام خانوادگی در ثبت احوال اصفهان صورت گرفته است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان اضافه کرد: در صورتی که نام خانوادگی از واژه‌های نا مناسب، نام خانوادگی بیش از دو کلمه، نام خانوادگی از واژه‌های خارجی یا با آن ترکیب شده باشد قابل تغییر است.

وی تصریح کرد: همچنین نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی، نام خانوادگی از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین و نیز نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نا مناسب را هم مشمول تغییر عنوان کرد.

وی افزود: برخی از افراد یک طایفه نیز فامیل‌های متفاوتی دارند که متقاضی وحدت نام خانوادگی با نام خانوادگی پدر ، جد پدری ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو هستند که این امر هم امکان پذیر و افراد متقاضی می‌توانند نام خانوادگی یکسان با فامیل نزدیک خود داشته باشند.