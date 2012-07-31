اگر از دانشگاه آزاد ابهام دارید تفحص کنید/ آخرین اخبار از واحد آکسفورد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو به همراه برخی معاونانش عصر روز گذشته با دعوت محمدمهدی زاهدی - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعضای این کمیسیون دیدار و گفتگو کرد که به مهمترین مباحث مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون و رئیس دانشگاه آزاد در ادامه اشاره می شود.

اگر از دانشگاه آزاد نقطه مبهم دارید تفحص کنید

دانشجو در این نشست خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش اعلام کرد که اگر نمایندگان مجلس طی 30 سال گذشته دانشگاه آزاد نقطه مبهمی دارند می توانند تحقیق و تفحص کنند.

وی تاکید کرد: من مدیر 8 اسفند 90 به بعد در دانشگاه آزاد هستم و تنها نسبت به مسائلی که پس از این تاریخ روی می‌دهد پاسخگو هستم اما اگر کسی نسبت به مسائل پیش از این تاریخ سوالی دارد می‌تواند تحقیق و تفحص کند.

دفاع از حقوق بالای برخی استادان دانشگاه آزاد

وی در دفاع از برخی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد که حقوق زیادی دریافت می کرده اند، تصریح کرد: اگر کسی ماهانه حقوق زیادی می‌گرفت ممکن است قانونی این کار را کرده باشد زیرا ممکن است بعضی از اعضای هیات علمی با پروژه‌های صنعتی ارتباط داشته باشند.

سوال نمایندگان مجلس از بدهی میلیاردی دانشگاه آزاد

این مقام مسئول دانشگاه آزاد در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره بدهی‌های دانشگاه آزاد اسلامی یادآوری کرد که در زمان تحویل مدیریت این دانشگاه با 2600 میلیارد تومان بدهی روبه‌رو شدیم که از این میزان حدود 500 تا 600 میلیارد تومان بدهی‌ بانک‌ها، 300 میلیارد تومان بدهی داخلی دانشگاه و 3 میلیارد تومان نیز مبلغ مورد نیاز پیمانکار بود.

بیان آخرین وضعیت واحد آکسفورد از زبان دانشجو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرامون بحث واحد آکسفورد این دانشگاه در حضور اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کرد که این واحد دارای زمین و ساختمان بود اما اگر بخواهم بگویم دانشجوی دکتری داریم یا نه؟ باید بگویم نه.

وی در این باره ادامه داد: اما مقرر شده بود هر سال 10 نفر برای ادامه تحصیل به انگلیس معرفی و از تخفیف بهره‌مند شوند که پس از مدتی متوجه شدیم دانشجویانی از سایر کشورها از جمله هند و پاکستان در این واحد مشغول تحصیل بودند.

ماجرای نخستین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

در ادامه این دیدار محمد مهدی زاهدی - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره نخستین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: بعضی موارد رخ داده در دانشگاه آزاد اسلامی را به اطلاع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رساندیم که وی در پاسخ گفت: "این مطالب را اولین بار است کسی به من می‌گوید."

وی با بیان اینکه در جریان تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعاتی را در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات گذاشتم، ادامه داد: عدم پایبندی به قوانین و مقررات از موارد عمده در جریان تحقیق و تفحص بود و یک نمونه این بود که بسیاری از واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دارای مجوز نبودند.

زاهدی گفت: اواخر سال 87 به این موضوع اشاره کردم که این روند گسترش به نفع دانشگاه آزاد نیست و تجمیع واحدها در شهرها و مراکز استان مفید خواهد بود که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان مواجه شد. در یکی از بهترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی یعنی علوم و تحقیقات در همان سال 87 حتی یک استاد تمام وقت نیز نبود و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون جذب هیات علمی نیز ناشی از این موضوع بود.

یک درخواست حدادعادل از فرهاد دانشجو



غلامعلی حداد عادل - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این جلسه با اشاره به اینکه هدف اولیه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی مقابله با مدرک گرایی است، گفت: پس از مدتی از تاسیس این دانشگاه شاهد رشد آماس گونه و بی رویه واحدهای این دانشگاه بودیم.

وی که بر این باور است که رشد پر سرعت واحدهای این دانشگاه با طبیعت آموزش عالی سازگار نیست و باید در روند کیفی آن شک کرد، از رئیس دانشگاه آزاد درخواست کرد تا مسیر حرکت دانشگاه آزاد را بر روندی کیفی منطبق سازد.