در انتخابات 2012، دموکرات ها رسما ازهمجنسگرایان حمایت خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، روز یکشنبه کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا تایید کرد در حال آماده کردن پیش نویسی برای حمایت رسمی از همجنسگرایان می باشد.

اولین بار این خبر را واشنگتن بلید، قدیمی ترین روزنامه همجنسگرایان آمریکا، منتشر ساخت.

باراک اوباما، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، در حدود سه ماه پیش به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرده بود. اکنون به نظر می رسد حمایت از ازدواج همجنسگرایان در میان دموکرات ها چیزی بیش از حمایت فردی باراک اوباما بوده و در سطحی بالاتر، یعنی در سطح حزب می باشد و در انتخابات 2012 حمایت از همجنسگرایان یکی از پایه های اصلی کمپین انتخاباتی دموکرات ها خواهد بود.

در صورت اعلام رسمی حمایت دموکرات از همجنسگرایان، این حمایت یک نقطه عطف در تاریخ آمریکا خواهد بود زیرا پیش از این هیچ گونه حمایت رسمی از طرف احزاب آمریکا از همجنسگرایان صورت نگرفته است و حمایت حزبی از همجنسگرایان برای اولین بار در تاریخ آمریکا اتفاق خواهد افتاد.

گفته می شود دموکرات ها به دنبال افزودن گفتمان حمایت از همجنسگرایان در کمپین انتخاباتی 2012 هستند و در مجمع ملی حزب دموکرات برای معرفی نامزد حزب در شارلوت کرلاینای شمالی در حدود یک ماه دیگر رسما از همجنسگرایان حمایت خواهند کرد.

دموکرات ها پیش نویس طرح حمایت از همجنسگرایان را در مینیاپولیس تهیه کرده اند و دو هفته دیگر در دیتروت برای اقدامات بعدی گرد هم می آیند.

هنوز دقیقا شکل حمایت حزب دموکرات از همجنسگرایان مشخص نیست و روز دوشنبه دموکرات ها از توضیح در این باره خودداری کردند. شاید حمایت از همجنسگرایان بصورت یک حمایت کلی باشد و یا اینکه دموکرات ها به دنبال تصویب قوانین فدرال باشند.

از سوی دیگر در حالی که رئیس جمهور آمریکا و حزبش خواهان از همجنسگرایان هستند همه سیاستمداران دموکرات حامی این طرح نیستند و سناتورهای سرشناسی از دموکرات حمایت خود را از این طرح اعلام نکرده اند.

همچنین جمهوری خواهان و محافظه کاران آمریکایی اعلام کرده اند درصورتی که دموکرات ها این طرح را عملی نمایند در مقابل آنها خواهند ایستاد.