تعویض 15 هزار کارت پایان خدمت در البرز/ آغاز اجرای مرحله دوم در نیمه دوم سال

علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت در استان گفت: این طرح که به صورت ملی و در سراسر کشور صورت گرفته در استان البرز نیز با موفقیت اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در دو مرحله اجرایی می شود که مرحله اول آن از فروردین ماه آغاز شده و تا کنون بالغ بر 15 هزار کارت معافیت و کارت پایان خدمت در استان تعویض شده است.

وی تصریح کرد: مرحله دوم طرح تعویض کارت پایان خدمت و کارت معافیت در استان البرز در نیمه دوم سال و به احتمال قوی از اول مهرماه اجرایی خواهد شد.

اکبرشاهی گفت: در سال 90 آمار صدور کارت خروج از کشور 488 نفر، تقاضای کارت کفالت و کفالت پزشکی بیش از 10 هزار نفر و برگزاری جلسات مشاوره بیش از 60 جلسه بوده که بر این اساس بیش از سه هزار و 650 نفر از مشاوره انتظامی برخوردار شده اند.

وی اظهار داشت: این امار مربوط به دو استان تهران و البرز است.

فرمانده انتظامی استان البرز درخصوص آمار فوق در چهارماهه اول سال جاری گفت: معافیت تحصیلی در این بازه زمانی هزار و 23 نفر، خروج از کشور 372 نفر، تقاضای کارت کفالت هزار و 623 نفر و مشاوره و ملاقات 860 نفر بوده است.

وی تاکید کرد: امار چهارماهه اول سال جاری فقط مختص استان البرز است.