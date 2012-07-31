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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

اکبرشاهی در گفتگو با مهر:

تعویض 15 هزار کارت پایان خدمت در البرز/ آغاز اجرای مرحله دوم در نیمه دوم سال

تعویض 15 هزار کارت پایان خدمت در البرز/ آغاز اجرای مرحله دوم در نیمه دوم سال

کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان البرز از آغاز اجرای طرح ملی تعویض کارت پایان خدمت در نیمه دوم سال خبر داد.

علیرضا اکبرشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت در استان گفت: این طرح که به صورت ملی و در سراسر کشور صورت گرفته در استان البرز نیز با موفقیت اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح در دو مرحله اجرایی  می شود که مرحله اول آن از فروردین ماه آغاز شده و تا کنون بالغ بر 15 هزار کارت معافیت و کارت پایان خدمت در استان تعویض شده است.

وی تصریح کرد: مرحله دوم طرح تعویض کارت پایان خدمت و کارت معافیت در استان البرز در نیمه دوم سال و به احتمال قوی از اول مهرماه اجرایی خواهد شد.

اکبرشاهی گفت: در سال 90 آمار صدور کارت خروج از کشور 488 نفر، تقاضای کارت کفالت و کفالت پزشکی بیش از 10 هزار نفر و برگزاری جلسات مشاوره بیش از 60 جلسه بوده که بر این اساس بیش از سه هزار و 650 نفر از مشاوره انتظامی برخوردار شده اند.

وی اظهار داشت: این امار مربوط به دو استان تهران و البرز است.

فرمانده انتظامی استان البرز درخصوص آمار فوق در چهارماهه اول سال جاری گفت: معافیت تحصیلی در این بازه زمانی هزار و 23 نفر، خروج از کشور 372 نفر، تقاضای کارت کفالت هزار و 623 نفر و مشاوره و ملاقات 860 نفر بوده است.

وی تاکید کرد: امار چهارماهه اول سال جاری فقط مختص استان البرز است.

کد مطلب 1662607

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