  1. سیاست
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

با حضور واعظ‌ زاده؛

نشست شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌شود/ رونمایی از سایت جدید

نشست شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار می‌شود/ رونمایی از سایت جدید

نشست اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر فردا با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عصر فردا با حضور دکتر صادق واعظ زاده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

در این مراسم، واعظ زاده به نقش جنبش دانشجویی در دهه چهارم انقلاب خواهد پرداخت.

همچنین در این مراسم از طرح جدید سایت دفتر تحکیم وحدت رونمایی می شود.

این مراسم ساعت 18 و با حضور  حجت الاسلام طاهری مدیر تشکل های دانشگاهی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و اعضای دفتر تحکیم وحدت و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه های تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1662611

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