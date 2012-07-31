20هزار لباس مدرسه برای دانش آموزان دختر کهگیلویه و بویراحمدی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم صالح پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و با حضور 120دانش آموز دختر و برخی دانشجویان در حال انجام است.

وی بیان کرد: در تهیه این لباسها از پارچه های ایرانی استفاده شده و برای سه مقطع تحصیلی سه رنگ متفاوت در نظر گرفته شده است.

صالح پور اظهار داشت: 12 کارگاه هم اکنون در حال دوخت این البسه هستند و پس از تولید با 20 درصد کمتر از قیمت بازاردر زمان بازگشایی مدارس عرضه می شود.

مدیر آموزش وپرورش بویراحمد یادآور شد: هرکارگاه چند مدرسه دخترانه را زیر پوشش قرار داده و مدیران مدارس، دانش آموزان را برای در یافت لباس به این کارگاهها معرفی می کنند.

وی بیان داشت: در این طرح از معلمان برای راه اندازی کارگاهها و پرکردن اوقات فراغت آنان و دانش آموزان استفاده شده است.

صالح پور در خصوص کیف و کفش دانش آموزان نیز گفت: شهریور ماه جاری نمایشگاه‌هایی در شهرستانها برپامی شود و تولیدات ملی کیف و کفش با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه می شود.