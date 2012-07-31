تلاش قدرت های جهانی برای اختلاف افکنی میان ملت های مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیان ویرنجوریت سفیر اندونزی در تهران صبح امروز سه شنبه 10 مرداد ماه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار لاریجانی با اشاره به اهمیت توسعه و گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و اندونزی بعنوان دو کشور مهم اسلامی در آسیا گفت: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدامی در جهت تقویت و تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بویژه روابط پارلمانی فیما بین استقبال و حمایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود ظرفیت های فراوان در عرصه های مختلف تجاری و بازرگانی میان دو کشور افزود: زمینه های زیادی در بخش توریسم و گردشگری وجود دارد که لازم است با سرمایه گذاری و ورود در بخش خصوصی در این عرصه ها زمینه ارتقاء روابط فرهنگی و اقتصادی فیما بین جمهوری اسلامی ایران واندونزی فراهم گردد.

لاریجانی در ادامه بر هوشیاری ملل اسلامی در برهه حساس کنونی از تحولات منطقه یاد آور شد: قدرت های جهانی با تقویت و حمایت از افراط گرایی در میان ملل اسلامی سعی در اختلاف افکنی دارند که هوشیاری کشورهای اسلامی در برخورد با آن را می طلبد.

در ادامه این دیدار دیان ویرنجوریت سفیر اندونزی درتهران با ابراز خرسندی از ماموریت خود درجمهوری اسلامی ایران گفت: سیاست دولت اندونزی به توسعه و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی برضرورت شناخت هرچه بیشتر مردم مسلمان دو کشور از یکدیگر تاکید کرد و افزود: ظرفیت های خوبی در بخش منابع طبیعی و گردشگری در اندونزی وجود دارد که می توان با تسهیل تبادلات فرهنگی و اقتصادی زمینه بهره گیری از آنها را در راستای تحکیم همکاری های دو کشور فراهم کرد.

سفیر اندونزی در تهران ایجاد خط مستقیم هوایی بین تهران وجاکارتا را برای تسهیل در روابط دو کشور لازم دانست.