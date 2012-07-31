به گزارش خبرنگار مهر، جلسه طرح بزرگ شتابگر ملی و پارک علم و فنآوری ظهر سه شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، علی فضلوی رئیس پارک علم و فنآوری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مدیران عامل شرکت آب منطقه ای، آبفا، توزیع نیروی برق، مخابرات و گاز در استانداری قزوین تشکیل شد.



منوچهر حبیبی در این جلسه گفت: طرح بزرگ شتابگر ملی با عنوان چشمه نور ایران بزرگترین پروژه علمی و تحقیقاتی استان قزوین است که اگر به سرانجام برسد تحول عظیمی در زمینه علمی استان ایجاد خواهد کرد.



وی افزود: قزوین یک شهر دانشگاهی با بیش از 140 هزار دانشجو و دهها مرکز آموزش عالی است که از قطب های علمی کشور بشمار می رود و در سند چهارگانه استان یکی از محورها توجه به مسائل دانش محوری است.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد:‌ امروزه سرعت پیشرفت علم و دانش لحظه ای و ثانیه ای استو ما نیز نباید از آن غفلت کنیم و در شرایطی که در هر 70 روز میزان علم و دانش دو برابر می شود باید ما نیز بتوانیم دانش را به تکنولوژی تبدیل کرده و در مسیر خدمت به جامعه و افراد آن قرار دهیم.



وی افزود: استفاده از اشعه ایکس و لیزر را در نتیجه توسعه علم و فنآوری دانست و یادآورشد: امروزه علم و دانش بزرگترین و کارآمدترین ابزار برای رسیدن به موفقیت و پیروزی در همه عرصه هاست و باید تلاش کنیم تا این جایگاه در کشور به حد اعلا برسد.



معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: باید برای تحقق رهنمدهای مقام معظم رهبری به مسائل دانش بنیان اهمیت مضاعفی دهیم و اجرای طرح شتابگر بزرگ ملی در استان قزوین حرکت در مسیر منویات رهبری است.



فرش قرمز برای طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری های فکری



حبیبی با استقبال جدی از اجرای طرح های دانش بنیان در استان قزوین گفت: اجرای طرح بزرگ شتابگر ملی سرمایه گذاری ارزشمندی است که توسعه استان در زمینه علمی را تسریع می کند.



وی افزود: از اینگونه سرمایه گذاریها که ریشه و مغز علمی دارد بشدت استقبال می کنیم و برای طراحان آن فرش قرمز پهن می کنیم و آماده ایم ضمن همکاری همه جانبه بستر و نیازهای لازم را تامین کنیم.



50 هکتار زمین/ 300 میلیون دلار سرمایه گذاری



حبیبی بیان کرد: ‌این طرح بزرگ در 50 هکتار زمین در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی ودر محدوده دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین اجرا می شود و مدت زمان اجرا نیز هفت تا 10 سال طول خواهد کشید.



این مسئول بیان کرد: میزان سرمایه گذاری این طرح بیش از 300 میلیون دلار است و زمینه بهره مندی دو هزار دانشمند، پژوهشگر و محقق را از منابع عظیم علمی را در استان فراهم خواهد کرد.



وی از مدیران دستگاه های خدمات رسان خواست ضمن همکاری جدی با این طرح زمینه تسریع در عملیات اجرایی آن را فراهم کنند.