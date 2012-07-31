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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

شریفی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه کتاب و نرم افزار علوم قرآنی در ثلاث افتتاح شد

نمایشگاه کتاب و نرم افزار علوم قرآنی در ثلاث افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد ثلاث باباجانی گفت: نمایشگاه کتاب و نرم افزار قرآنی با 550 عنوان کتاب و نرم افزار قرآنی باز گشایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان صبح امروز سه شنبه با حضور مسئولین شهرستان ثلاث باباجانی افتتاح شد.

 این نمایشگاه با حضور امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان با تلاوتی چند از کلام الله مجید در محل کتابخانه شهید عارفی کلید خورد و از این پس میزبان علاقه مندان خواهد بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره با همکاری اداره کتابخانه های شهرستان ثلاث باباجانی به مناسبت ماه مبارک رمضان در محل کتابخانه شهید عارفی با بیش 500 عنوان کتاب و 50 نوع نرم افزاراقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی با تخفیف 40 درصد کرده است.

عزت الله شریفی گفت: کتاب های این نمایشگاه در زمینه های اجتماعی، اخلاقی، کودک و نوجوان و... است.

 شریفی اضافه کرد: این نمایشگاه از تاریخ 10/5/91 تا 17/5/91 همه روزه از ساعت هشت تا 12 و 14 تا 17، برای بازدید عموم فعال خواهد بود.

وی در پایان هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی برای جوانان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

کد مطلب 1662629

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