نمایشگاه کتاب و نرم افزار علوم قرآنی در ثلاث افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان صبح امروز سه شنبه با حضور مسئولین شهرستان ثلاث باباجانی افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان با تلاوتی چند از کلام الله مجید در محل کتابخانه شهید عارفی کلید خورد و از این پس میزبان علاقه مندان خواهد بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره با همکاری اداره کتابخانه های شهرستان ثلاث باباجانی به مناسبت ماه مبارک رمضان در محل کتابخانه شهید عارفی با بیش 500 عنوان کتاب و 50 نوع نرم افزاراقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی با تخفیف 40 درصد کرده است.

عزت الله شریفی گفت: کتاب های این نمایشگاه در زمینه های اجتماعی، اخلاقی، کودک و نوجوان و... است.

شریفی اضافه کرد: این نمایشگاه از تاریخ 10/5/91 تا 17/5/91 همه روزه از ساعت هشت تا 12 و 14 تا 17، برای بازدید عموم فعال خواهد بود.

وی در پایان هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی برای جوانان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.