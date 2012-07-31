انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی 1500 خانواده زندانی را حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم اسماعیل زاده پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری، با بیان اینکه در حال حاضر چهار انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان های بیرجند، فردوس، نهبندان و قاین مشغول به فعالیت هستند، ادامه داد: 627 خانواده تحت حمایت انجمن بیرجند هستند.

وی با بیان اینکه چهارهزار 865 فرزند زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند، ادامه داد: انجمن در زمینه های تحصیلی به فرندان مددجوی زندانی کمک می کند.

وی هدف از ایجاد انجمن حمایت از زندانیان را کمک به زندانیان و خانواده های آنها ذکر کرد و افزود: بازسازی شخصیت زندانیان، کمک به اشتغال پس از آزادی، مساعدت در وضع بهداشت و درمان و حرفه آموزی، استفاده از خدمات صاحبان تخصص جهت بهبود وضع زندانیان، جمع آوری کمک های خیرین برای کمک به زندانیان از جمله وظایف این انجمن است.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 90 درصد خانواده های زندانیان نیازمند کمک های معیشتی هستند، بیان کرد: توجه و رسیدگی به خانواده های زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنها نقش مهمی در کاهش جرائم دارد.

اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه نگاه اجتماعی به خانواده زندانیان باید تغییر یابد، بیان کرد: مشکل اساسی در بحث زندانیان، فرزند و خانواده زندانی است چرا که از بعد اجتماعی در جامعه دیدگاه منفی به این افراد وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه زمینه جرم و بزهکاری در خانواده زندانیان وجود دارد، ادامه داد: اگر به این خانواده ها رسیدگی نشود به سمت جرم کشیده می شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه این افراد مشکلات جرم را دیده اند اصلاح و تربیتشان بسیار آسان است و می توان آنها را در مسیر صحیح هدایت کرد.

تحقق کمک 65 میلیون تومانی خیرین به ستاد دیه استان

وی به برگزاری مراسم جشن گلریزان امسال اشاره کرد و بیان داشت: در جشن گلریزان امسال بنا داریم از محل کمک های خیرین به خانواده های زندانی نیز کمک کنیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی با بیان اینکه خیرین در سال گذشته تعهد 260 میلیون تومان کمک را به ستاد دیه دادند، افزود: تا کنون از این مبلغ 65 میلیون تومان محقق شده است.

اسماعیل زاده تصریح کرد: سال گذشته 77 زندانی جرایم غیر عمد استان با کمک های خیرین و ستاد دیه آزاد شدند.

وی عنوان کرد: شماره حساب 0106341975006 بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند برای دریافت کمک های مردمی به ستاد دیه و شماره حساب 33333.6 بانک سپه شعبه انقلاب نیز برای کمک به خانواده های زندانیان آماده دریافت کمک های خیرین است.