به گزارش خبرنگار مهر، در طول برگزاری مسابقات المپیک 2012 در لندن که ورزشکاران مهارتهای خود را به نمایش می گذارند برخی از حیوانات نیز می توانند در تعدادی از این مسابقات به عنوان ستاره و قهرمان معرفی می شوند.

چیتا- قهرمان دو صد متر

چیتا می تواند با سرعت 70 مایل در ساعت بدود. چیتایی که در این عکس مشاهده می کنید در حال تعقیب یک غزال در تانزانیا است و با سرعت مذکور در حال دویدن است. برای معرفی قهرمان مسابقه دو حیوانات یک توله ماده و یک توله نر چیتا در باغ وحش ملی اسمیتسون در آمریکا پس از مشخص شدن قهرمان دو 100 متر در المپیک نامگذاری می شوند. کارملیتا ، تیانا و الیسون اسامی احتمالی برای توله چیتای ماده و جاستین، تیسون و ریان اسامی محتمل برای توله چیتا ی نر خواهند بود. آنها به احتمال زیاد قهرمانان دو 100 متر المپیک 2012 هستند.

شمشیر ماهی-قهرمان قایقرانی

از آنجاییکه شمشیر ماهی می تواند در هر ساعت 60 مایل شنا کند شانس این ماهی برای قهرمان شدن در مسابقات قایقرانی حتی بدون قایق زیاد می کند. ماهی ها ، نهنگ ها و سایر پستانداران دریایی مانند دلفین ها شناگران بسیار با استعدادی هستند که ورزشکاران المپیک حرکات آنها را به دقت بررسی می کنند و سعی می کنند لباسهایی که از ساختار بدن این جانوران الگو گرفته است برای شنا کردن بپوشند. راجات میتال پروفسور دانشگاه جان هاپکینز که با ورزشکاران المپیک همکاری می کند اطلاعاتی دارد که ثابت می کند مکانیسم ورزش شنا و قایقرانی از حرکات دلفینها الهام گرفته است. به اعتقاد او شناگران برای قهرمان شدن بایستی تمام حرکات موثر وکارآمد آبزیان را به ویژه دلفین ها و نهنگ ها که از ماهر ترین شناگران هستند با دقت بررسی کنند و از آنها الگو بگیرند.

شتر مرغ آفریقایی - قهرمان فوتبال

شتر مرغ آفریقایی که وزنی بالغ بر 345 پوند دارد و قادر است انسان را با ضربه پا به هلاکت برساند یکی از سریعترین پرندگان در روی زمین است و می تواند در هر ساعت 45 مایل بدود. بنابراین با توجه به قدرت و سرعت بالا، این پرنده برای بازی فوتبال استعداد خوبی دارد.

سوسک کرگدنی - قهرمان وزنه برداری

سوسک کرگدنی که می تواند اجسامی که 850 برابر سنگین تر از وزن خودش است را بلند کند استحقاق قهرمان شدن در مسابقات وزنه برداری را دارد. این سوسک قادر است هر حشره و یا جانوری را که با او به جدال بیاید به شدت پرتاب کند.

پروپویز-قهرمان شنای آزاد

پروپویزها یا گرازهای دریایی که در هر ساعت بیش از 35 مایل شنا می کنند آنها را به سریعترین ساکنان دریا تبدیل کرده است و می توانند ستاره های شنای آزاد در المپیک باشند.راسل مارک رییس موسسه شنای امریکا می گوید: پورپویز دلفینی با حرکات و ضربه های دمش می تواند رکور بسیاری از شناگران المپیک را بشکند این در حالی است که آنها زیر آب و بدون استفاده ازحرکات دست شنا می کنند.

پشه انگل اسب-قهرمان سوار کاری

پشه انگل اسب که بسیار بد قیافه و زشت است بیشتر از هر سوار کاری می تواند اسب سواری کند زیرا قادر است آرواره چاقو مانندش را در بدن اسب فرو کند و خونش را بمکد.

کاپ پاد - قهرمان پرش طولی

کاپ پاد که ازسخت پوستان کوچک است و اخیراً به عنوان بهترین جانور جهنده در دنیا شناخته شده است می تواند قهرمان مسابقه پرش طول در المپیک باشد.این سخت پوست کوچک قادر است پرش های بلند تری از جانورانی مانند کانگرو، قورباغه و سایرحیوانات جهنده انجام دهد. بر اساس اظهارات توماس کیاربو استاد گروه اقیانوس شناسی در دانشگاه فنی وملی منابع دریایی دانمارک کاپ پاد قادر است در حین فرار از شکارگران موجود در زیرآب با شتابی معادل 500 برابر طول بدنش در هر ثانیه بپرد.







خرس قطبی -د قهرمان کشتی

یک قهرمان کشتی گیری اگر شهامت مسابقه با یک خرس قطبی را داشته باشد درکمتر ازیک دقیقه له می شود. بنابراین خرس های قطبی نرکه گاهی وزنشان به 1500 پوند می رسد برای مسابقات کشتی گیری بسیار قوی هستند.

نزاع های واقعی که غالباً در فصل جفتگیری بین خرس های قطبی رخ می دهد گاهی آنقدر شدید است که منجر به جراحت و شکسته شدن دندان هایشان می شود.

خرچنگ - قهرمان شمشیربازی

چنگال های خرچنگ ها مانند شمشیر شمشیربازان حرفه ای المپیک عمل می کند و از آن برای نزاع با یکدیگر استفاده می کنند شاید به همین دلیل در مخازن ماهی فروشان چنگالهای خرچنگها با پلاستیک پوشیده می شود.

راسو - قهرمان تیراندازی

راسوی متعفن امریکایی شاید تیری پرتاب نکند اما قادر است اسپری بسیار بد بویی را را تا حدود 15 فوت دور تر از خود منتشر کند. اگرچه از نظر فاصله پرتاب راسونمی تواند قهرمانان تیراندازی را شکست دهد اما می تواند با تولید بوی بد آنها را از زمین مسابقه فراری دهد.