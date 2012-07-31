پاکسازی مناطق حاشیه ساز و آلوده استان تهران/ برپایی جشن بزرگ سفره دار کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، صفرعلی براتلو افزود: یک سری مناطق در داخل شهر تهران شناسایی شده که طرح برخورد با عده ای به عنوان زنان خیابانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یک عده از مجرمان نیز جاهایی را در داخل شهر تهران و خارج از شهر تهران برای خود به محل امنی تبدیل کرده اند که باید در سریعترین زمان ممکن با این عوامل برخورد شود.

جشن بزرگ سفره دار کرامت در تهران برگزار می شود

به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) جشن سفره دار کرامت با حضور ایتام تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، متولیان، واقفان، برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی، هنرمندان، مسئولان کشوری و لشکری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برگزار می شود.

در این مراسم از برنامه سازان عرصه وقف و امامزادگان با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل خواهد آمد.

گفتنی است این مراسم چهارشنبه 11 مردادماه جاری ساعت 18 در سالن نیایش واقع در میدان کاج برگزار می شود.

سامانه برنامه و تربیت مدیران استان تهران راه اندازی شد

سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش استانداری تهران گفت: سامانه برنامه و تربیت مدیران ویژه مدیران پایه، میانی و ارشد در استانداری تهران راه اندازی شد.

علی بیگی افزود: طی بخشنامه ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شده، تمامی مدیران و کارشناسان موظف به گذراندن دوره های برنامه و تربیت مدیران می باشند.

وی یادآور شد: برنامه دوره آموزش و تربیت مدیران بر اساس سهمیه ابلاغی سال 91 در سطح دستگاههای اجرایی استان برنامه ریزی و بخشنامه و زمان اجرای کلاسها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

بیگی ادامه داد: این کلاسها به منظور توانمند سازی مدیران طراحی و حاوی برنامه های آموزش و پرورش و توسعه کارشناسان و مدیران مستعد بوده که ارتقای به مدیریت حرفه ای را برای آنان فراهم می کند.

اعزام مبلغ به مراکز درخواست کننده استان تهران در ماه رمضان

از سوی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در ماه مبارک رمضان، هفت هزار مبلغ به مراکز درخواست کننده مانند ادارات دولتی و هیئات مذهبی اعزام شدند.

به گفته کارشناس مسئول امور مبلغین این اداره، این نیروهای تبلیغی به ادارات دولتی، شرکتها، کارخانجات، مؤسسات آموزشی و فرهنگی اعزام شده اند.

اعزام این مبلغان به جز روحانیون طرح استقرار و مساجد، در شهر و شهرستانهای استان تهران صورت گرفته است.

300 پایگاه تابستانی در استان تهران برنامه های ماه رمضان را اجرا می کنند

پایگاههای تابستانی تحت پوشش اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران در ماه مبارک رمضان همچنان به فعالیتهای خود ادامه می دهند که در این راستا 300 پایگاه تابستانی، برنامه های ویژه ای برای جوانان و نوجوانان تدارک دیده اند.

این پایگاهها در سطح شهر و شهرستانهای استان تهران با نظارت ادارات تابعه مشغول فعالیت بوده و این تعداد پایگاه به جز پایگاهها و مؤسسات قرآنی هستند.

گفتنی است روحانیون طرح استقرار و استادان اعزام شده به پایگاهها در اجرای دوره های آموزشی ویژه ماه رمضان شامل اخلاق، قرآن، احکام و پاسخگویی به سؤالات نوجوانان و جوانان فعالیت دارند.

جُنگ قرآن در بقاع شاخص استان تهران برگزار می شود

همزمان با ماه مبارک رمضان، جُنگ قرآن و جزء خوانی قرآن در بقاع متبرکه استان تهران برگزار می شود.

جنگ قرآن با حضور استاد هاشمی برای کودکان همراه با مسابقه و اهدا جوایز همراه است.

همچنین در ایام ضیافت الله و ماه مبارک رمضان در شش امامزاده شاخص شهرستان شمیرانات مراسم تفسیر قرآن کریم برگزار می شود.

در 10 امامزاده نیز مراسم جزء خوانی قرآن کریم و به هشت امامزاده، اعزام مبلغ و سخنران انجام می شود.