بروز اختلال تلفنی در ارتباط مشترکان 6 مرکز مخابراتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید آیت با پیش شماره های 7725، 7726، 7769 و 7781 الی 7784 در محدوده خیابانهای شهید مدنی، شهید فتاحی (کاووسی)، سبلان جنوبی، کوچه های شهید رضا ابراهیمی و شهید هاشمی سنجانی و در مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابانهای یکم، سوم، چهارم و هشتم دریان نو و محدوده خیابان های ستارخان، شادمان، مجتمع شهید یگانه، کوچه گلبرگ و در مرکز مخابرات پردیس (1) با پیش شماره 7628 در محدوده خیابانهای بهشت، بهشت 4 و بهشت 6 و جنت حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره های 6600 الی 6609 در محدوده خیابانهای آزادی، سرتیپ خوشرو، اقبال آشتیانی، شادمان و ولی الله صادقی با اجرای این عملیات توسعه ای حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259 و 2276 الی 2279 در محدوده خیابانهای صالح حسینی، یارمحمدی، کوچه های ظفری، پروین و حجت سوری حداکثر به مدت 3 روز اختلال خواهد داشت.

در این راستا ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات آزادگان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.