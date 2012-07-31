هر سه روز یک بازارچه صنایع دستی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر عبدلی رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور در نشست مسئولان بانکهای عامل اجرای طرح اختصاص جوایز نقدی به کالاهای صنایع دستی که صبح امروز در ارگ آزادی برگزار شد، گفت: اتحادیه سراسری صنایع دستی مرکب از اتحادیه های استانی با 150 هزار عضو فعال فعال است گفت: در سالهای نخست که قرار شد بانک ها اعتباری را به عنوان جوایز غیرنقدی خود به مشتریان برگزیده بدهد، با مشکلاتی از جمله عدم استقبال خریداران یا همان مشتریان بانک ها و ناهماهنگی بین متولیان در نحوه عرضه این محصولات رو به رو شدیم.

وی گفت: سال گذشته با هماهنگی بانک ملی، مراکز فروشگاهی متعددی را معرفی و تعدادی بروشور و پیکیج تعریف کردیم که مشتریان را راضی نگه دارد و بدانند که می توانند از 23 هزار قلم صنایع دستی ورد نظرشان را انتخاب کنند.

عبدلی گفت: سیستم توزیع صنایع دستی در کشور به اندازه سیستم توزیع پفک نمکی هم نیست. چرا که در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده ایم.

کلایی نماینده بانک سپه نیز که در این مراسم حضور داشت، گفت: امسال 394 هزار قلم کالای صنایع دستی جز جوای ز غیر نقدی حسایهای قرض الحسنه این بانک بوده است.

وی از نبود فروشگاههای متعدد صنایع دستی در سطح کشور انتقاد کرد و آن را یکی از مشکلات بانک ها برای عدم اختصاص بودجه خرید صنایع دستی دانست.

طالبی، دبیر شورای هماهنگی بانک ها نیز در این مراسم گفت: جمعه بازار پاساژ پروانه وضعیت اسف باری دارد. کالاهای چینی در این مرکز به عنوان عتیقه فروخته می شود به نحوی که فروش صنایع دستی ایرانی را تحت الشعاع قرار داده است.

وی گف: آیا نمی توان در میادین شهر غرفه هایی را برای نمایش صنایع دستی شکیل ایرانی ایجاد کرد و در معرض دید عموم مردم قرار داد؟

عرضه صنایع دستی استانی در مخروبه ها

عبادیان مسئول برگزاری جشنواره های قرض الحسنه بانک ملت نیز گفت: یکی از مشکلات بانک ها شیوه ارائه محصولات به برندگان و تعیین قیمت برای محصولات است. محدودیت هایی که برای انتخاب جوایز داریم دست ما را می بندد. باید جوایزی را به تعداد زیاد انتخاب کرد که از نظر قیمت و ارزش یکسان باشند اما به سختی می توانیم آن را بیابیم به عنوان مثال ما هزار کلای صنایع دستی یک شکل می خواهیم که از نظر قیمت و کار هنری بکار رفته در آن یکسان باشند.

وی بیان کرد: فردی که در شهرستانی جایزه برده است مجبور می شود برای خرید صنایع دستی به شهر بیاید و پس با شیوه ارائه آن به مشتری نیز با مشکل رو به رو هستیم.

عبادیان گفت: در برخی از شهرها مکان فروش صنایع دستی در طبقه دوم مخروبه و یا مکان نامناسبی قرار دارد که مشتری را از خرید پشیمان می کند چرا که جرات ورود به آن را ندارد. همچنین برخی دیگر از مغازه ها سعی می کنند محصولات خود را به جای محصولات سازمان به مشتری بفروشند.

محمد حسن صالحی مرام معاون صنایع دستی با انتقاد از این صحبت بیان کرد: بانک ملت دو سال است که هیچ کاری در ارتباط با تخصیص بودجه برای خرید کالای صنایع دستی انجام نداده است و شما در این جلسه عنوان می کنید که فروشگاههای ما در خرابه ها واقع شده است درحالی که چنین نمونه ای را سراغ نداریم و فروشگاههای صنایع دستی در بهترین مکانها قرار دارند. حال بانک ملت یک مورد را علم کرده و به همان بهانه کار را تعطیل کرده است. درصورتی که این وظیفه بانکهاست که مقداری از اعتباراتشان را به خرید صنایع دستی اختصاص دهند وهیچ منتی بر سر سازمان نیست چون دستور ریاست جمهوری را باید اجرا کرد.

وی گفت: صنایع دستی مشکلات خود را دارد و باید آن را حل کرد اما این مشکلات آنقدر نیست چون اگر دولت امروز کنار برود صنایع دستی راه خود را می رود.

معاون صنایع دستی کشور گفت: سازمان مسکن و شهرسازی می تواند از هنرهای معماری ایرانی در ساخت مسکن استفاده کند مگر دولت در سال کم ساختمان می سازد؟ در طرح مسکن مهر می توان بخشهایی از صنایع دستی مانند گچ بری ها مقرنس کاریها و... را دخیل داد.

وی تصریح کرد: بروید یقه بانکها را بگیرید وزارت مسکن هم باید زمین بدهد، شهرداری باید کمک کند و بسیاری از سازمان‌هایی که باید در زمینه ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی به کمک صنایع دستی بیایند.

معاون صنایع دستی کشور با اشاره به اینکه طی برنامه پنج‌ساله باید 60 بازارچه صنایع دستی در کشور راه‌اندازی شود گفت: اگر دولت تعهد ۵ سال را یک جا به ما بدهد ما نیز تمام تعهدات را امسال عملیاتی می‌کنیم مهم پولی است که دولت باید بدهد وگرنه ما مکان را داریم.

مشکلات مملکت با قربان صدقه رفتن ها حل نمی شود

وی گفت: مشکلات مملکت با قربان صدقه رفتن ها حل نمی شود صنایع دستی مزیت کشور است که می توان با ساماندهی آن کشور را اداره کرد. کسی نمی تواند آن را تحریم کند و مالک صد درصد آن بخش خصوصی است.

معاون صنایع دستی گفت: بانک صادرات و بانک ملت در میان بانکهای کشور کم کارترین بانک ها در حوزه تخصیص اعتبار برای خرید صنایع دستی بوده اند.

وی گفت: بهترین مکان برای تبدیل به بازارچه صنایع دستی خیابان ویلااست اگر شهرداری این خیابان را پیاده‌راه کند با تاییدی که از رئیس شورای شهر تهران گرفته‌ایم این خیابان تبدیل به یک بازارچه صنایع دستی می‌شود.

وی گفت: بیشتر صرافی‌ها، هتل‌ها، آژانس‌های قدیمی در این منطقه واقع شده اند و می‌توان رستوران‌های سنتی، داروخانه‌های سنتی و مراکز فروش لباس‌های سنتی را در این خیابان متمرکز کرد تا به یک مجموعه توریستی کامل تبدیل شود.