  1. استانها
  2. البرز
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

با رفع نقاط حادثه خیز/

جاده جدید اشتهارد ایمن سازی شد

جاده جدید اشتهارد ایمن سازی شد

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کرج گفت: جاده جدید اشتهارد با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال ایمن سازی شد.

هادی پوستین دوز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این جاده به طول 35 کیلومتر شهر اشتهارد را به ماهدشت متصل می کند.

وی افزود: برای ایمن سازی این جاده بیش از پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

پوستین دوز گفت: این اقدام با توجه به حجم بالای عبور و مرور از این محور و پیشگیری از خطرات احتمالی اتخاذ شد.

پوستین دوز با اشاره به اینکه کلیه اصول ایمنی در این محور رعایت شده است، اظهار داشت: نقاط پرحادثه در این جاده شناسایی و در این طرح رفع شد.

وی ابراز امیدواری کرد امیدواریم با این اقدام کمتر شاهد تصادفات جاده ای بوده و تردد راحتی برای شهروندان به وجود آید. 
 
کد مطلب 1662638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها