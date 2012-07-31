جاده جدید اشتهارد ایمن سازی شد

هادی پوستین دوز با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این جاده به طول 35 کیلومتر شهر اشتهارد را به ماهدشت متصل می کند.



وی افزود: برای ایمن سازی این جاده بیش از پنج میلیارد ریال هزینه شده است.



پوستین دوز گفت: این اقدام با توجه به حجم بالای عبور و مرور از این محور و پیشگیری از خطرات احتمالی اتخاذ شد.

پوستین دوز با اشاره به اینکه کلیه اصول ایمنی در این محور رعایت شده است، اظهار داشت: نقاط پرحادثه در این جاده شناسایی و در این طرح رفع شد.



وی ابراز امیدواری کرد امیدواریم با این اقدام کمتر شاهد تصادفات جاده ای بوده و تردد راحتی برای شهروندان به وجود آید.

