ولایت مطلقه پیامبر و امامان بر همه مسلمانان مقدم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر سه‌شنبه در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: در آیه 6 چهار دستور الهی داده شده است که دارای اهمیت خاصی است.



وی ادامه داد: اولین آن این است که پیغمبر اکرم نسبت به مردم از آنها سزاوارتر و اولی است یعنی خواسته پیامبر(ص) اولویت همه جانبه دارد و همه چیز ما در اختیار اوست و او با وحی الهی سروکار دارد و مصالح ما را بهتر از ما می‌داند.



وی با بیان اینکه در زیارتنامه‌ها مطالبی را می‌خوانیم ولی ساده از کنار آن رد می‌شویم در حالی که مطالب زیادی در این زیارتنامه وجود دارد، تصریح کرد: در زیارتنامه‌ها می‌خوانیم که پدر و مادر و همه چیز ما فدای امام معصوم باشد. اگر این الفاظ که می‌گوئیم واقعیت داشته باشد مومن واقعی هستیم اما اگر بین خواست دل و پیغمبر مردد باشیم معلوم می‌شود که به مومن واقعی نرسیدیم.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: ایمان اصلی آن است که ولایت مطلقه و همه جانبه پیامبر و ائمه معصوم را بر همه چیز خودمان مقدم بدانیم.



دلایل عدم ازدواج با همسران پیامبر بعد از فوت ایشان



وی به تشریح حکم دوم پرداخت و گفت: قرآن می‌فرماید همسران پیغمبر مادر همه مسلمانان هستند. در اینجا کسی سئوال می‌کند که دو سه آیه قبل خواندیم که همسران خودتان را مادر خطاب نکنید پس چرا ایجاد همسران پیامبر نسبت به همه مادر هستند؟



این مرجع تقلید در پاسخ به این سئوال گفت: این حکم الهی سه فلسفه دارد که اگر به آنها توجه داشته باشیم می‌دانیم که تضادی بین این آیه و آیات قبل وجود دارد.



وی افزود: اولین نکته این است که اگر پیغمبر از دنیا می‌رفتند و یکی از منافقان به وسیله مال دنیا یکی از همسران پیامبر را فریب می‌داد، آیا این توهین به پیامبر نیست؟ قرآن می‌گوید اینها مادر شما هستند و کسی نمی‌تواند با آنها ازدواج کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار کرد: نکته دوم این است که اگر اجازه داده می‌شد افرادی با همسران پیامبر(ص) بعد از ایشان ازدواج کنند عده‌ای پیش دستی می‌کردند و این وسیله‌ای می‌شد که فرصت طلبان سودجود از این موقعیت استفاده کرده و در جامعه مسلمین جولان دهند.



وی ادامه داد: ای بسا بر سر ازدواج زنان پیامبر(ص) بعد از رحلت ایشان کشمکش‌هایی بین افراد به وجود می‌آمد، بنابراین قرآن خیلی حساب‌شده این استثنا را قائل شد.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: امیدوارم همه ما به مرحله‌ای برسیم که پیغمبر و معصومین و امام زمان(عج) را از خودمان به خودمان اولی بدانیم و حاضر باشیم همه چیز را در راه امام زمان(عج) و برای ایشان فدا کنیم.