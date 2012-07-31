تولید مستند "متولد سینما" متوقف شد

کارخانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این مستند از یک سال و نیم پیش در حال ساخت است اما به دلیل بیتوجهی مدیران مرکز در وزارت ارشاد به سینما بعد از انقلاب که انگار برایشان مهم نیست، متوقف شد.
وی افزود: این فیلم مستند به سه دهه تاریخ سینما ایران در سالهای 60، 70 و 80 ایران میپرازد. در این کار سینماگران شاخصی چون مسعود کیمیایی، رخشان بنیاعتماد، کیانوش عیاری، کیومرث پوراحمد، فاطمه معتمدآریا، علیرضا داوودنژاد، محمدعلی نجفی، علیرضا زریندست، اصغر فرهادی، خسرو سینایی و... همراه با پرداخت به آثارشان حضور دارند.
کارخانی تاکید کرد: بخشهای مرتبط با دهه 60 این مستند را که مدتی است آماده شده برای گرفتن مجوز به شورای نظارت ارائه کردهایم اما شورا با این فیلم مشکل دارد و حتی موضع خود را به طور شفاف درباره آن بیان نمیکند.
وی ادامه داد: مدیران مرکز عنوان میکنند که باید نام و آثار عدهای از فیلمسازان را از فیلم خارج کنم. در صورتی که من در جواب بیان کردم که اسم من پای این فیلم آمدهاست چرا باید شما تصمیم بگیرید که کدام فیلمساز در تاریخ سینما باشد و کدام نه؟
کارخانی گفت: وقتی این دوستان به اصلیترین موضوع سینما که فیلمهای شاخص و تاریخ آنها است اهمیت نمیدهند چگونه باور کنیم که دلشان برای سینما میسوزد؟!
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