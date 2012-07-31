دو واحد مسکونی در مشگین شهر تخریب شد/ آبگرفتگی 200 واحد شهری

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران که از دیشب در بخشهای وسیعی از مناطق استان آغاز شده بود، بامداد سه شنبه موجب خسارت در بخشهایی از مناطف شهری و روستایی شهرستان مشگین شهر و خلخال شد.

بارش باران در مشگین شهر علاوه بر مناطق روستایی موجب جاری شدن سیلاب در مناطقه شهری شد و به گفته شهردار این شهرستان سیلاب موجب تخریب دو واحد مسکونی و آبگرفتگی بیش از 200 واحد مسکونی و تجاری در این شهر شد.

صفر جعفرزاده دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: سیلاب خسارت قابل توجهی نیز به تاسیسات شهری وارد کرده است.

وی با بیان اینکه از اولین ساعات وقوع سیلاب تیمهای شهرداری در این شهرستان سازماندهی و به امدادرسانی پرداخته اند، یادآور شد: بسیاری از واحدهای مسکونی دچار آبگرفتگی هم اکنون پاکسازی شده است.

پیش از این اداره پیش‌بینی و تحقیقات هواشناسی اردبیل درباره وقوع ناپایداریهای جوی و بروز پدیده سیلاب در بعضی از مناطق استان طی دو روز گذشته هشدار داده بود.

به گفته کارشناسان هواششناسی استان شرایط ناپایدار جوی تا اواخر امسب همراه با کاهش نسبی دمای هوا استان ادامه خواهد داشت.

وقوع سیلاب در شهرستان خلخال نیز به اراضی کشاورزی، راه های روستایی و تاسیسات خدماتی خسارت وارده است.

به دنبال بارش سیل آسای باران طی دیشب در منطقه خلخال، علاوه بر واردآمدن خسارت زیاد به چراگاه های محلی و باغات روستای راه های بین مزارع نیز در برخی روستاها تخریب شده است.